Полковник, обвиняемый в убийствах в Ирпене, получил высокий пост в РФ

Россия, Понедельник 12 января 2026 17:49
Иллюстративное фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Самаре на должность заместителя мэра назначили российского полковника Сергея Карасева, которого Украина обвиняет в военных преступлениях во время оккупации Ирпеня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские сми.

Так, в российской Самаре новым заместителем городского головы стал 43-летний полковник Сергей Карасев. Его назначили куратором поддержки участников войны против Украины и их семей.

Карасев родился в 1982 году в Пскове. Ранее он занимал должность заместителя командира 98-й дивизии, а незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину возглавил 31-ю десантно-штурмовую бригаду.

В 2023 году Генеральная прокуратура Украины обвинила Карасева в военных преступлениях во время оккупации Ирпеня Киевской области в 2022 году. По данным следствия, он застрелил местного жителя без документов и жестоко избил пенсионерку 1949 года рождения, вырвав ей клок волос и выбив зубы прикладом автомата.

Сначала Генпрокуратура Украины скрывала личность обвиняемого и замыливала фото, но в 2025 году британская газета The Sunday Times идентифицировала Карасева, использовав скриншот его интервью на телеканале "Россия 24".

Таким образом получается, что российские власти не признают и не наказывают своих военных за насилие против мирных украинцев, а также поощряют таких людей к госслужбе.

Военные преступления россиян

Российские войска систематически нарушают нормы международного гуманитарного права, совершая военные преступления на территории Украины.

В частности, 27 декабря 2025 года во время штурма позиций ВСУ в селе Шахово российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских защитников.

Подобные преступления зафиксированы и в Запорожской области. Например, 15 ноября в окрестностях Затишья захватчики убили двух воинов ВСУ, а 16 ноября на Гуляйпольском направлении российские силы снова совершили расстрел пленных. Еще один такой случай произошел 14 ноября, когда оккупанты казнили трех захваченных украинских бойцов.

