Глава МИД Норвегии объяснил, когда страна начнет предоставлять Украине гарантии безопасности

Понедельник 12 января 2026 13:21
Глава МИД Норвегии объяснил, когда страна начнет предоставлять Украине гарантии безопасности Фото: Эспен Барт (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Елена Чернякова

Норвегия начнет предоставлять Украине гарантии безопасности, как только будет достигнут режим прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта.

Отвечая на вопрос журналиста РБК-Украина, Барт подтвердил, что Норвегия готова предоставлять Украине гарантии безопасности.

"Ответ - да, мы будем предоставлять гарантии безопасности, как только будет достигнуто прекращение огня, потому что после этого Украина будет иметь долгосрочный мир, и мы будем этому способствовать", - отметил Барт.

При этом глава МИД Норвегии отметил, что есть еще детали, которые надо обсудить и внутри Украины.

"Мы знаем, что это важно для Украины, и это важный месседж России, что она должна понимать, что мир после прекращения огня будет продолжаться, экономический, военный, политический", - добавил он.

Совместное производство ракет

Министр иностранных дел Норвегии также рассказал о совместной работе Украины и Норвегии над ракетами к комплексам NASAMS.

"Мы интенсивно работаем над тем, чтобы уже сейчас обеспечить больше ракет - это насущная необходимость. В то же время мы развиваем партнерство, о котором я упоминал, между очень способными украинскими производителями оборонной продукции, чтобы интегрировать их перехватчики или другие средства поражения в систему NASAMS", - добавил Барт.

По его словам, это позволит иметь более дешевые, но массовые и эффективные виды вооружения, ведь проблема заключается в том, что типовые ракеты, которые используются сегодня, являются дорогими.

"Поэтому нужно больше типов ракет, которые можно применять, например, в составе NASAMS, и в этом направлении есть очень многообещающие наработки. В то же время существует как немедленная потребность, так и среднесрочная, и мы активно работаем над обеими", - подытожил норвежский дипломат.

Военная помощь Украине от Норвегии

В декабре отмечалось, что Норвегия профинансирует новый пакет военной помощи Украине на 3,2 млрд крон (315 млн долларов). В него войдут вооружение и боеприпасы для истребителей F-16, а также ракеты для ПВО.

Также ранее Норвегия выделила еще 500 миллионов евро на приобретение американского вооружения для Украины через программу PURL. К ней присоединились Германия, Нидерланды и Канада.

