В Ростовской области РФ атакована Новочеркасская ГРЭС, возник пожар

Россия, Понедельник 12 января 2026 14:30
В Ростовской области РФ атакована Новочеркасская ГРЭС, возник пожар Иллюстративное фото: в Ростовской области РФ атакована Новочеркасская ГРЭС (t.me mchs_official)
Автор: Наталья Кава

В городе Новочеркасск Ростовской области России утром 12 января была атакована теплоэлектростанция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

По словам местных жителей, на место инцидента оперативно прибыли спецслужбы для ликвидации пожара.

Как пишет ASTRA, очагом возгорания могло стать открытое распределительное устройство (ОРУ) Новочеркасской ГРЭС. Именно через этот узел электроэнергия со станции передается в энергосистему.

Повреждение ОРУ может существенно повлиять на работу электростанции и передачу электроэнергии потребителям.

Что известно о Новочеркасской ГРЭС

Новочеркасская ГРЭС является одной из самых мощных тепловых электростанций на юге России. Она состоит из нескольких энергоблоков и работает преимущественно на угле, используя природный газ в качестве резервного и дополнительного топлива.

Атаки на российские города

В ночь на 18 декабря в Ростове-на-Дону и Батайске Ростовской области прогремели взрывы, также поступали сообщения о работе российских систем ПВО.

Ранее, в ночь на 15 декабря, Ростов-на-Дону уже подвергался атаке беспилотников. Российская сторона заявляла о якобы уничтожении десятков дронов, а в области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов БПЛА.

Кроме того, поздно вечером 16 ноября взрывы раздавались в российском Орле. По информации местных источников, целью могла стать Орловская ТЭЦ, ведь накануне Telegram-каналы сообщали о массовом пролете дронов в сторону области.

Об атаке на Орел также сообщали 13 ноября: тогда взрывы прозвучали во время объявления ракетной и дроновой опасности. В местных пабликах писали о работе ПВО, обломки сбитых целей падали в жилом секторе, что зафиксировали на видео.

Отметим, что в Орле расположено несколько нефтебаз.

