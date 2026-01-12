Первый 5G запустили во Львове: где можно подключиться и какие города на очереди

Сегодня, 12 января, в центре Львова запустили пилот 5G. Следующими городами станут Бородянка и Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова и сообщения Vodafone и Киевстар .

Федоров пояснил, что главным преимуществом этой технологии является скорость передачи данных, которая составляет около 500 Мбит/с на абонента.

"Львов становится технологической лабораторией, которая поможет нам отработать все технические моменты перед национальным запуском. Город имеет один из самых высоких показателей проникновения 5G-ready смартфонов в Украине. Сейчас во Львове построено 20+ базовых станций 5G", - говорится в его заявлении.

Министр отметил, что в январе 5G заработает в Бородянке, в феврале - в Харькове, после чего он появится и в других городах Украины.

"Пока враг пытается разрушить нашу инфраструктуру, мы продолжаем модернизировать и строить Украину на базе самых современных технологий. Запуск пилота 5G - четкий сигнал миру, что Украина движется к будущему", - подчеркнул Федоров.

Vodafone и Киевстар рассказали, как подключиться

Все абоненты оператора со смартфонами с поддержкой 5G могут воспользоваться 5G без подключения дополнительных услуг.

"Трафик тарифицируется как в 4G. Проверить поддержку 5G вашей SIM-карты просто: набираете *222# - и получаете ответ. Если ваша карта работает в 4G, будет поддерживать и 5G. Если ваш телефон поддерживает 5G, проверьте в настройках выбран ли тип сети "5G", - говорится в заявлении оператора.

В Киевстар отметили, что для подключения к сети 5G необходимо иметь смартфон с поддержкой технологии и находиться в зоне покрытия.