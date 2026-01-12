ua en ru
Первый 5G запустили во Львове: где можно подключиться и какие города на очереди

Львов, Понедельник 12 января 2026 12:16
Первый 5G запустили во Львове: где можно подключиться и какие города на очереди Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 12 января, в центре Львова запустили пилот 5G. Следующими городами станут Бородянка и Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова и сообщения Vodafone и Киевстар.

Федоров пояснил, что главным преимуществом этой технологии является скорость передачи данных, которая составляет около 500 Мбит/с на абонента.

"Львов становится технологической лабораторией, которая поможет нам отработать все технические моменты перед национальным запуском. Город имеет один из самых высоких показателей проникновения 5G-ready смартфонов в Украине. Сейчас во Львове построено 20+ базовых станций 5G", - говорится в его заявлении.

Министр отметил, что в январе 5G заработает в Бородянке, в феврале - в Харькове, после чего он появится и в других городах Украины.

"Пока враг пытается разрушить нашу инфраструктуру, мы продолжаем модернизировать и строить Украину на базе самых современных технологий. Запуск пилота 5G - четкий сигнал миру, что Украина движется к будущему", - подчеркнул Федоров.

Vodafone и Киевстар рассказали, как подключиться

Все абоненты оператора со смартфонами с поддержкой 5G могут воспользоваться 5G без подключения дополнительных услуг.

"Трафик тарифицируется как в 4G. Проверить поддержку 5G вашей SIM-карты просто: набираете *222# - и получаете ответ. Если ваша карта работает в 4G, будет поддерживать и 5G. Если ваш телефон поддерживает 5G, проверьте в настройках выбран ли тип сети "5G", - говорится в заявлении оператора.

В Киевстар отметили, что для подключения к сети 5G необходимо иметь смартфон с поддержкой технологии и находиться в зоне покрытия.

Запуск 5G в Украине

Напомним, заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько заявил, что полноценный запуск технологии отложен до завершения военного положения. В то же время он отметил, что тестирование уже запланировано в трех городах - Львове, Харькове и Бородянке.

По словам Прибитько, почти 22% среди всех телефонов в Украине поддерживают эту технологию. Он заявил, что покрыть большую часть территории страны связью 5G можно до 2030 года.

Отметим, еще в мае 2023 года Михаил Федоров сообщал о начале тестирования 5G в Украине. Он отмечал, что сначала новое поколение связи появилось лишь на отдельных локациях в нескольких городах.

Кроме того, в конце июля 2025 года Федоров рассказывал, что сетью пятого поколения можно будет воспользоваться в одном из высших учебных заведений. В частности, проект запустили в сотрудничестве с Vodafone на базе КАИ (Национального авиационного университета).

