Зеленский: если Путин не согласится на встречу, будет долгая война

Если Россия не согласится на переговоры в формате трехсторонней встречи в ближайшее время, война в Украине может стать длительной. Во многом развитие событий будет зависеть от позиции США и вовлеченности Европы.

Об этом заявил президент Украинм Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Sky News .

Шанс на завершение войны

По его словам, во время разговора с президентом США Дональдом Трампом он озвучил идею трехсторонней встречи на уровне лидеров. Зеленский подчеркнул, что положительное решение со стороны РФ даст шанс попытаться закончить войну в течение ближайших полгода.

"Если российский диктатор Путин будет готов к трехсторонней встрече, у нас появится шанс в эти полгода, в эти несколько месяцев встретиться и попытаться закончить войну", - отметил он.

Риски затяжного конфликта

Глава государства предупредил, что отказ российского диктатора от переговоров приведет к "долгой войне". Ситуация может осложниться ближе к выборам в США, когда американская команда сосредоточится на внутренних вопросах.

В случае уменьшения вовлеченности США роль лидера в переговорном процессе может попытаться взять на себя Европа, хотя пока она вовлечена не полностью. Если же и эти усилия не дадут результата, война продлится дольше.

Место проведения встречи

Зеленский отверг возможность визита в Москву, назвав такие предложения российской стороны "игрой".

Он подчеркнул, что готов к диалогу на нейтральной территории, однако исключил Россию и Беларусь.

"Я готов встречаться и готов говорить, но на нейтральной территории. Или даже не на нейтральной, но не на российской и не на белорусской, потому что они союзники в этой беде", - заявил президент.