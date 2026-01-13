Напад у школі Києва та запуск 5G у Львові: новини за 12 січня

12 січня, у центрі Львова запустили 5G. А у Києві учень в школі з ножем напав на вчительку й однокласника.

У Києві учень в школі з ножем напав на вчительку й однокласника

Як уточнила речниця Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна пораненій вчительці та однокласнику школяра надається домедична допомога. Нападника затримано.

Глава МЗС Норвегії підтвердив участь країни у майбутніх гарантіях безпеки для України

"Ми надаватимемо безпекові гарантії, як тільки буде досягнуто припинення вогню, тому що після цього Україна матиме довгостроковий мир, і ми будемо цьому сприяти", - сказав глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде, відповідаючи на питання РБК-Україна.

Також він розповів про спільну роботу України та Норвегії над ракетами до комплексів NASAMS.

Перший 5G запустили у Львові

12 січня, у центрі Львова запустили пілот 5G. Наступними містами стануть Бородянка та Харків. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що головною перевагою цієї технології є швидкість передавання даних, яка становить близько 500 Мбіт/с на абонента.

Полковник, обвинувачений у вбивствах в Ірпені, отримав високий пост у РФ

В Самарі на посаду заступника мера призначили російського полковника Сергія Карасьова, якого Україна звинувачує у воєнних злочинах під час окупації Ірпеня.

У 2023 році Генеральна прокуратура України звинуватила Карасьова у воєнних злочинах під час окупації Ірпеня Київської області у 2022 році. За даними слідства, він застрелив місцевого мешканця без документів і жорстоко побив пенсіонерку 1949 року народження, вирвавши їй клок волосся та вибивши зуби прикладом автомата.

Рютте: РФ застосовує "Орєшнік", щоб зламати підтримку України з боку НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що брутальна агресивна війна Росії триває, а минулого тижня було зафіксовано застосування ракети "Орєшнік" проти Львова. Окрім цього, Москва продовжує масовані атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру України.

Генсек НАТО наголосив, що такі дії спрямовані не лише проти України, а й проти її партнерів.

В Україні "лягли" реєстри Мін’юсту щодо боржників, ДРАЦС і не тільки

"У зв’язку з перебоями електропостачання на одному з центрів обробки даних можливі тимчасові порушення стабільного доступу до окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України", - йдеться в повідомленні Національних інформаційних систем.

В Україні стартує перший проєкт з видобутку літію

В Україні вперше визначили переможця конкурсу на розробку родовища літію за механізмом угоди про розподіл продукції. Пілотним проєктом стала розробка літієвого родовища "Ділянка Добра", що розташоване у Кіровоградській області.

Трамп: у Зеленського немає карт, є лише я

Президент США в інтерв'ю The New York Times заявив, що в українського глави держави в перемовинах "не було карт з першого дня".

"У нього є лише одне, і це Дональд Трамп", - заявив глава Білого дому.

У Ростовській області РФ атаковано Новочеркаську ГРЕС, виникла пожежа

Медіаресурс ASTRA повідомляє, що зранку 12 січня на місце події виїхали спецслужби для ліквідації пожежі. Кадри опублікували очевидці в соцмережі. Попередньо, загорітися міг відкритий розподільний пристрій ГРЕС, через який електрика виводиться в енергосистему. Зазначається, що Новочеркаська ГРЕС - велика теплова електростанція в Ростовській області, яка є однією з найпотужніших на півдні РФ.