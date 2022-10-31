Несмотря на заявления России "зерновое соглашение" остается в силе, - ООН
Заявления России о приостановлении ее участия в "зерновом соглашении" не означает, что оно утратило силу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.
"Мы твердо придерживаемся мнения, что Черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановку участия в ней России", заявил Гриффитс.
По его словам, Россия не прекратила действие "зернового соглашения" и не вышла из него, а просто заявила, что приостановили участие в нем на неопределенный срок.
"И, как результат этого, мы продолжаем через эту инициативу направлять движущиеся из Украины суда. Вместе с Турцией, где это возможно, и с Украиной - проверять эти суда", - добавил Гриффитс.
Заместитель генсека добавил, что ООН продолжает взаимодействовать с российской стороной, чтобы решить поднятые ею вопросы. По его словам, чем быстрее организация сможет полностью восстановить участие России, тем лучше.
Напомним, что Украина продолжает выполнять условия соглашения по экспорту зерна, подписанного нашей страной с Организацией Объединенных Наций и Турцией, о чем заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Россия заявляла о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".
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