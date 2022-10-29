В Британии ответили на обвинения РФ в подрыве "Северных потоков", назвав цель Кремля

В Минобороны Британии назвали выдуманной историей обвинения России якобы в подготовке "специалистами ВМС Британии" украинских военных для совершения "атаки" БПЛА в Севастопольской бухте. Они считают, что обвинение их в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" это лишь попытка РФ отвлечь внимание от поражения в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Британии.

"Чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического положения в ситуации с незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии подчеркнули, что эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе.

Что известно о ситуации на "Северных потоках"

27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Позже в Швеции обнаружили еще один источник утечки газа.

Интересно, что сейчас заявление РФ в корне противоречат сказанному ранее. Тогда, комментируя происшедшие утечки в России заявили, что не располагают информацией о причастности западных спецслужб к взрывам на ветвях газопроводов "Северный поток".