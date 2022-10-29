В Британии ответили на обвинения РФ в подрыве "Северных потоков", назвав цель Кремля
В Минобороны Британии назвали выдуманной историей обвинения России якобы в подготовке "специалистами ВМС Британии" украинских военных для совершения "атаки" БПЛА в Севастопольской бухте. Они считают, что обвинение их в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" это лишь попытка РФ отвлечь внимание от поражения в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Британии.
"Чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического положения в ситуации с незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба", - говорится в сообщении.
В Минобороны Британии подчеркнули, что эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе.
Что известно о ситуации на "Северных потоках"
27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Позже в Швеции обнаружили еще один источник утечки газа.
Интересно, что сейчас заявление РФ в корне противоречат сказанному ранее. Тогда, комментируя происшедшие утечки в России заявили, что не располагают информацией о причастности западных спецслужб к взрывам на ветвях газопроводов "Северный поток".
Как сообщалось, в Минобороны РФ заявили, что подготовить "атаку" БПЛА по объектам Черноморского флота РФ украинским военным, которые причастны к "теракту", помогли "специалисты ВМС Великобритании". А они в свою очередь, якобы "причастны к подрыву газопроводов "Северный поток".
Напомним, утром в субботу, 29 октября, оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота. По пока неподтвержденной информации, во время ЧП в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль"Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.
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