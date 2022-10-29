ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Крыму уничтожены корабли-носители ракет "Калибр"? Что об этом говорит Гуменюк

Новина українською →
Крым, Суббота 29 октября 2022 13:54
В Крыму уничтожены корабли-носители ракет "Калибр"? Что об этом говорит Гуменюк
Автор: Наталия Гурковская

У украинских военных пока нет официального подтверждения уничтожения кораблей Черноморского флота РФ после атаки БПЛА в Севастопольской бухте в субботу, 29 октября. Но они не исключают такую возможность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

Пока официального подтверждения нет, но есть понимание, что при таком опасении "боевых комаров" и использовании против них агрессивной системы ПВО может быть абсолютно обратная реакция. Поэтому, когда по "комарам" бьют С-300, например, эти ракеты обладают очень большой разрушительной силой и разрушают они то, что на самом деле виновато в создании этой ситуации.

Поэтому, по ее словам, неудачный пуск ракет ПВО вполне может стать такой причиной.

"А официальную информацию мы получим позже", - добавила Гуменюк.

Як повідомлялося, вранці в суботу, 29 жовтня, окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Атаку "відбивали" кораблі Чорноморського флоту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Черноморский флот Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год