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Путин придумал оправдание срыву "зерновой сделки", но РФ из нее не вышла

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Понедельник 31 октября 2022 22:37
Путин придумал оправдание срыву "зерновой сделки", но РФ из нее не вышла Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия якобы не прекратила, а временно приостановила свое участие в "зерновой сделке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина в ходе пресс-конференции.

Российский диктатор вспомнил фейк о том, что РФ приняла решение выйти из "зерновой сделки", потому что "Украина атаковала корабли Черноморского флота при помощи беспилотников, которые частично шли в "зерновом коридоре".

По его словам, это якобы создало угрозы для гражданских судов, которые вывозят украинское зерно.

"Мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие (в "зерновой сделке" - ред.), нет, мы говорим, что приостанавливаем. Одним из организаторов этой работы был генсек ООН (Антониу Гуттериш - ред.) и сотрудники ООН принимают активное участие в этой работе, но пусть тогда они проведут работу с Украиной", - заявил диктатор.

Напомним, ранее стало известно, что Россия вышла из "зерновой сделки" якобы из-за того, что "Украина нанесла удар по кораблям Черноморского флота в Севастопольской бухте".

После этого в Минобороны России заявили, что их страна якобы не выходит из "зерновой инициативы", а приостанавливает ее действие.

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