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"Атака" БПЛА в Крыму: оккупанты назвали целью объекты Черноморского флота

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Крым , Суббота 29 октября 2022 13:26
"Атака" БПЛА в Крыму: оккупанты назвали целью объекты Черноморского флота Фото: оккупанты назвали целью объекты ЧФ РФ во время атаки 29 октября в Крыму
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты в захваченном Крыму заявили, что целью "атаки" БПЛА утром в субботу, 29 октября, стали объекты Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Так, издание со ссылкой на гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева, пишет, что целью "атаки", которую организовали якобы ВСУ, были военные объекты Черноморского флота в Севастополе.

При этом он не стал скрывать, что эта "атака" в акватории города "была самой массированной с начала "спецоперации".

При этом в местном Telegram-канале "ЧП Севастополь" пишут, что "атака" БПЛА - это якобы "тренировки российских мобилизованных".

"Без паники, мобилизованные тренируются, проходя полосу препятствий в боевых условиях", - говорится в сообщении, где показали фото с места. Правда, позже сообщение было удалено.

&quot;Атака&quot; БПЛА в Крыму: оккупанты назвали целью объекты Черноморского флота

При этом, по пока неподтвержденной информации, во время ЧП в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль"Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.

Обновлено 13.22. Гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что все ранее доступные для гражданских лиц трансляции с камер видеонаблюдения в Севастополе будут закрыты.

"Кроме того людьми, которые будут выкладывать видеозаписи, что будут давать возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы", - заявил он на брифинге после утрених событий в крымской бухте.

Как сообщалось, утром в субботу, 29 октября, оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота.

При этом никакой официальной информации по этому ЧП от Генштаба ВСУ не поступало. А представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк высмеяла обвинения россиян относительно причастности беспилотников ВСУ к "атаке" на оккупированный Севастополь. Она предположила, что это могли быть боевые комары.

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