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Украина не смогла отправить продукцию для Эфиопии из-за выхода РФ из "зерновой сделки"

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Одесса, Воскресенье 30 октября 2022 14:01
Украина не смогла отправить продукцию для Эфиопии из-за выхода РФ из "зерновой сделки" Фото: Украина сегодня не смогла отправить зерно для Эфиопии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина сегодня, 30 октября, приостановила экспорт зерно и другой агропродукции морем из-за выхода России из "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Twitter.

Сегодня из порта Одесской области должно было выйти судно IKARIA ANGEL. Оно должно было доставить 40 тысяч тонн зерна в Эфиопию, находящуюся на грани голода.

"Из-за блокировки "зернового коридора" Россией экспорт невозможен", - подчеркнул Кубраков.

По словам министра, зерно для Эфиопии было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН.

Напомним, вчера Россия заявила, что приостанавливает свое участие в "зерновом соглашении". Причиной этого РФ назвала якобы "нападение на корабли Черноморского флота".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия предлагает 500 тысяч тонн ворованного зерна, заблокировав в Украине вчетверо больше - почти 2 млн тонн.

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