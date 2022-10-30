Украина не смогла отправить продукцию для Эфиопии из-за выхода РФ из "зерновой сделки"

Украина сегодня, 30 октября, приостановила экспорт зерно и другой агропродукции морем из-за выхода России из "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Twitter.

Сегодня из порта Одесской области должно было выйти судно IKARIA ANGEL. Оно должно было доставить 40 тысяч тонн зерна в Эфиопию, находящуюся на грани голода.

"Из-за блокировки "зернового коридора" Россией экспорт невозможен", - подчеркнул Кубраков.

По словам министра, зерно для Эфиопии было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН.