Украина не смогла отправить продукцию для Эфиопии из-за выхода РФ из "зерновой сделки"
Украина сегодня, 30 октября, приостановила экспорт зерно и другой агропродукции морем из-за выхода России из "зернового соглашения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Twitter.
Сегодня из порта Одесской области должно было выйти судно IKARIA ANGEL. Оно должно было доставить 40 тысяч тонн зерна в Эфиопию, находящуюся на грани голода.
"Из-за блокировки "зернового коридора" Россией экспорт невозможен", - подчеркнул Кубраков.
По словам министра, зерно для Эфиопии было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН.
Под @WFP @UN IKARIA ANGEL loaded w/ 40 K tons grain was supposed to leave port today. Эти продукты были интенсированы для этиопианов , что есть на verge of famine. Однако due to blockage of “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) Октябрь 30, 2022
Напомним, вчера Россия заявила, что приостанавливает свое участие в "зерновом соглашении". Причиной этого РФ назвала якобы "нападение на корабли Черноморского флота".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия предлагает 500 тысяч тонн ворованного зерна, заблокировав в Украине вчетверо больше - почти 2 млн тонн.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.