Украина не смогла отправить продукцию для Эфиопии из-за выхода РФ из "зерновой сделки"

Сегодня из порта Одесской области должно было выйти судно IKARIA ANGEL. Оно должно было доставить 40 тысяч тонн зерна в Эфиопию, находящуюся на грани голода.

"Из-за блокировки "зернового коридора" Россией экспорт невозможен", - подчеркнул Кубраков.

По словам министра, зерно для Эфиопии было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН.

Под @WFP @UN IKARIA ANGEL loaded w/ 40 K tons grain was supposed to leave port today. Эти продукты были интенсированы для этиопианов , что есть на verge of famine. Однако due to blockage of “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL