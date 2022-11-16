Возможный удар России по Польше и массированный обстрел Украины: новости за 15 ноября
Российские войска, вероятно, ударили по территории Польши двумя ракетами. Тем временем оккупанты снова совершили массированный обстрел Украины.
Более детально о том, что произошло во вторник, 15 ноября, в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- За сутки, 14 ноября, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов.
- Российские оккупанты обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.
- Украинские защитники 14 ноября ликвидировали еще 710 захватчиков.
- По словам руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, оккупанты на левобережной части Херсонской области вынуждены передвигаться вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей из-за обстрелов ВСУ.
- Российские войска, вероятно, перебросят войска в Донецкую область после оставленного правобережья Херсонской области, для активизации операций вокруг Бахмута, рассказывают в ISW.
Российские ракеты попали по Польше, погибли люди, - СМИ
Во вторник, 15 ноября, россияне, вероятно, нанесли ракетный удар по Польше. В результате атаки есть погибшие, сообщает издание Wiadomosci.
По его данным, две российские ракеты взорвались в польском селе Пшеводув (Люблинское воеводство), которое находится на границе с Украиной. Они попали в зерносушилку.
Россияне нанесли массированный удар по Украине
Россия нанесла самый массовый удар по территории Украины. Оккупанты выпустили по нашей территории более 90 ракет и 10 иранских дронов "Шахед". В результате атак были повреждены объекты энергетической инфраструктуре в нескольких регионах.
При этом силам ПВО всего удалось сбить более 70 вражеских ракет.
Зеленский выступил на саммите G20 и назвал условия прекращения войны
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что война может закончиться, если Россия выведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.
"После осуществления всех антивоенных мер документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан сторонами", - заявил он.
Украина умеет сражаться зимой. Посол Великобритания заявила, что паузы на фронте может не быть
Вооруженные силы Украины умеют сражаться зимой, поэтому оперативной паузы в войне против России из-за погодных условий может и не быть, заявила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.
"Зима может усложнить борьбу, но я не уверена, что это будет означать паузу. Посмотрим, но Украина сильно продвинулась, успешно, и они знают, как бороться зимой, если нужно. Есть 8 лет опыта", - написала она.
Россия, вероятно, согласится продлить "зерновое соглашение", - Bloomberg
Россия, вероятно, согласится продлить соглашение по экспорту украинского продовольствия, по истечении срока его действия 19 ноября, сообщает Bloomberg.
Издание отмечает, что о готовности РФ продлить “зерновую сделку” заявили четыре человека, знакомых с ситуацией.
Ракетная атака на Украину может повлиять на энергосистемы соседних стран
Массированный обстрел российскими агрессорами энергетической инфраструктуры Украины, который был произведен во вторник, 15 ноября, может повлиять и на энергосистемы некоторых соседних стран, отмечают в МИУ.
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