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В Молдове зафиксированы перебои в энергосистеме из-за массированного удара России по Украине

Украина, Понедельник 26 августа 2024 12:12
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В Молдове зафиксированы перебои в энергосистеме из-за массированного удара России по Украине Фото: перебои света в Молдове из-за атаки РФ по Украине 26 августа (https://www.facebook.com/Moldelectrica)
Автор: Ярослава Борзова

В энергосистеме Молдовы зафиксированы перебои из-за массированного удара России по Украине. Несмотря на это, ситуация находится под контролем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское энергетическое госпредприятие Moldelectrica.

Moldelectrica сообщает о перебоях в энергосистеме совместного блока Украина-Молдова в результате атак на критически важную украинскую инфраструктуру.

Отмечается, что ситуация находится под контролем. У нас достаточно местного поколения, чтобы справиться с незначительными перебоями.

Следует отметить, что буквально вчера сообщалось о том, что на фоне улучшения ситуации со светом в украинской энергосистеме появился профицит мощности, в связи с чем говорилось о возобновлении экспорта электроэнергии.

Впрочем, как известно, сегодня Россия в очередной раз масштабно атаковала с воздуха территорию Украины. Во время массированных запусков в течение ночи и утра, кроме БПЛА, оккупанты выпустили по территории нашего государства десятки ракет "Кинжал".

Масштабный обстрел Украины Россией

Заметим, что еще ночью сообщалось о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выводе вражеских кораблей с "Калибрами" в Черное море.

После ударов по украинской энергетике в ряде украинских городов начались перебои со светом.

Также известно, что в некоторых регионах страны начались отключения воды на фоне проблем с электроснабжением.

Из-за массированной атаки в столичном метро ввели ограничение движения. Так, две из трех веток "подземки" курсируют с изменениями в маршруте.

Все подробности массированного обстрела - по ссылке.

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