В ряде районов Киева отсутствует водоснабжение на фоне вражеских обстрелов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевводоканал .

Так, сообщается об отсутствии водоснабжения в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.

"Специалисты делают все возможное для возобновления работы оборудования", - говорится в сообщении.

Отметим, что в ряде украинских городов начались перебои со светом из-за массированной атаки России, которая происходит утром понедельника, 26 августа. В частности, о перебоях со светом сообщают в Киеве, Кривом Роге, Хмельницком, Одессе и других городах.