В ряде районов Киева отсутствует водоснабжение на фоне вражеских обстрелов
В ряде районов Киева отсутствует водоснабжение из-за отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевводоканал.
Так, сообщается об отсутствии водоснабжения в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.
"Специалисты делают все возможное для возобновления работы оборудования", - говорится в сообщении.
Отметим, что в ряде украинских городов начались перебои со светом из-за массированной атаки России, которая происходит утром понедельника, 26 августа. В частности, о перебоях со светом сообщают в Киеве, Кривом Роге, Хмельницком, Одессе и других городах.
Масштабный обстрел Украины Россией
В ночь на 26 августа террористы прибегли к масштабным обстрелам по территории Украины ударными дронами и крылатыми ракетами.
Еще ночью сообщалось о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выводе вражеских кораблей с "Калибрами" в Черное море.
Все подробности массированного обстрела - по ссылке.
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