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В ряде районов Киева отсутствует водоснабжение на фоне вражеских обстрелов

Киев, Понедельник 26 августа 2024 09:16
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В ряде районов Киева отсутствует водоснабжение на фоне вражеских обстрелов Фото: отключение воды в районах Киева (иллюстративный фото Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

В ряде районов Киева отсутствует водоснабжение из-за отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевводоканал.

Так, сообщается об отсутствии водоснабжения в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.

"Специалисты делают все возможное для возобновления работы оборудования", - говорится в сообщении.

Отметим, что в ряде украинских городов начались перебои со светом из-за массированной атаки России, которая происходит утром понедельника, 26 августа. В частности, о перебоях со светом сообщают в Киеве, Кривом Роге, Хмельницком, Одессе и других городах.

Масштабный обстрел Украины Россией

В ночь на 26 августа террористы прибегли к масштабным обстрелам по территории Украины ударными дронами и крылатыми ракетами.

Еще ночью сообщалось о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выводе вражеских кораблей с "Калибрами" в Черное море.

Все подробности массированного обстрела - по ссылке.

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