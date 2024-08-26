Украина под массированным ударом. Что известно об атаке на сейчас

Россия ведет массированную комбинированную атаку по Украине. С вечера враг запустил "Шахеды", а утром ракеты. Взрывы уже слышали в Киеве еще в ряде городов и областей. Местные власти сообщают о работе ПВО и призывают граждан оставаться в укрытиях.

Что известно о массированном ударе РФ - собрало РБК-Украина в материале.

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(09:53). Уже три человека погибли из-за атаки

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, россияне убили гражданского мужчину в Запорожском районе. Удар был нанесен рядом с частным домом.

(09:49). Во Львове из-за попадания в области могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание, сообщил мэр города Андрей Садовой.

По его словам, возможны перебои электроэнергии. Попаданий по городу на эту минуту не фиксируется.

(09:45). Глава ОВА Виктор Микита показал, как сбили летевшую на Закарпатье российскую крылатую ракету на границе Закарпатской и Львовской областей.

(09:42). Враг атаковал энергетические объекты во Львовской области.

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением.

(09:35). В киевском метро на "зеленой" ветке станция "Выдубичи" работает в режиме укрытия из-за существенного увеличения людей. Движение поездов на линии осуществляется:

от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая";

от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

Станции "Выдубичи" и "Славутич" работают в режиме укрытия.

(09:33). Известно еще об одном погибшем человеке.

В этот раз в Днепропетровской области. Предварительно, погибший - это 69-летний мужчина.

Также в области произошло несколько возгораний. В частности, пожар в дачном доме.

(09:27). Атака вражеских ударных беспилотников продолжается.

(09:23). УЗ предупреждает о возможных задержках поездов.

"В связи с масштабной атакой врага есть несколько обесточений по разным регионам. Выведены резервные тепловозы, все поезда дальнего сообщения продолжат движение", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

При этом пригородное движение по электропоездам пока тоже имеет задержки, энергетики уже работают на местах. City Express в Киеве и Днепре курсируют по графику.

(09:20). Стало известно о первом погибшем в результате атаки.

По словам мэра Луцка, в результате вражеской атаки в городе поврежден объект инфраструктуры. Есть информация об одном погибшем.

(09:11). Уже известно, что в Луцке в результате российской атаки поврежден многоквартирный дом. Также оккупанты били и по Харькову.

Кроме того, как сообщили в ОП, целью врага снова стала энергетика.

"Желание уничтожить нашу энергетику обойдется россиянам дорого, их инфраструктуре", - написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Из-за утреннего обстрела в Украине уже ввели экстренные отключения света.

"Во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют", - сообщили в ДТЭК.

Местные жители сообщают об отсутствии света в ряде районов Киева и Киевской области. Там тоже есть проблемы с водоснабжением.

"Сейчас отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения", - говорится в сообщении "Киевводоканала".

(08:39). В некоторых районах Киева исчез свет. Об этом сообщают местные жители.

Работает ПВО

(08:26). На фоне взрывов в Киеве сообщили о работе противовоздушной обороны.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" - написал начальник КГВА Сергей Попко.

Также о работе ПВО в Луцке написал мэр Игорь Полищук.

В Винницкой области также известили о работе ПВО.

Где звучали взрывы

На данный момент известно, что взрывы прозвучали в Виннице и области, Кропивницком (Кировоградская область), Харькове, Одессе, Кривом Рогу, Запорожье, Днепре, Хмельницком, Черниговской и Тернопольской области и Киеве, а также во Львове, Ровно, Луцке, на Прикарпатье.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что из-за ситуации безопасности на некоторое время будет перекрыто движение плотиной ДнепроГЭС.

Польша подняла авиацию

(8:03). "В юго-восточной части страны возможен повышенный уровень шума, связанный с полетом польских и союзнических самолетов в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении Оперативного командования польской армии в соцсети Х.

Там отметили, что с самого утра наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ударом по объектам, расположенным в том числе на западной территории Украины.

Пуски ракет

0 04:43 Воздушные силы ВСУ известили, что в воздушном пространстве РФ зафиксирована активность 11 бортов Ту-95МС.

"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорилось в сообщении.

Параллельно этому в Черном море снаряжены и готовы к применению было около 24 ракет "Калибр".

Позже стало известно, что враг совершил пуск ракет со стратегической авиации и кораблей.

Первые ракеты появились в воздушном пространстве Украины около 7:39.

Также появилась информация, что в воздухе есть Ту-22М3.

Атака Шахедов

Со вчера, около 23:30 кафиры атакуют Украину "Шахедами". Группы дронов-камикадзе заходили с севера и юга. Опасность даже объявили в Луцке и Львовской области из-за угрозы ударов БПЛА.

Уже известно, что в Полтавской области враг попал по промышленному объекту. Травмированы пять человек.

В сети пишут, что на этот раз враг мог применить рекордное количество дронов более 100. Но официального подтверждения этому пока нет.