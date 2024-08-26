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У Молдові зафіксовано перебої в енергосистемі через масований удар Росії по Україні

Україна, Понеділок 26 серпня 2024 12:12
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У Молдові зафіксовано перебої в енергосистемі через масований удар Росії по Україні Фото: перебої світла у Молдові через атаку РФ по Україні 26 серпня (https://www.facebook.com/Moldelectrica)
Автор: Ярослава Борзова

В енергосистемі Молдови зафіксовано перебої через масований удар Росії по Україні. Попри це ситуація знаходиться під контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське енергетичне держпідприємство Moldelectrica.

Moldelectrica повідомляє про перебої в енергосистемі спільного блоку Україна-Молдова внаслідок атак на критично важливу українську інфраструктуру.

Зазначається, що наразі ситуація перебуває під контролем. У нас достатньо місцевої генерації, щоб впоратися з незначними перебоями.

Варто зауважити, що буквально вчора повідомлялось про те, що на тлі покращення ситуації зі світлом в українській енергосистемі з'явився профіцит потужності, у зв'язку із чим зазначалось про відновлення експорту електроенергії.

Втім, як відомо, сьогодні Росія вкотре масштабно атакувала з повітря територію України. Під час масованих запусків впродовж ночі та ранку, окрім БПЛА окупанти випустили по території нашої держави десятки ракет "Кинджал".

Масштабний обстріл України Росією

Зауважимо, що ще вночі повідомлялось про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й виведення ворожих кораблів з "Калібрами" у Чорне море.

Після ударів по українській енергетиці у низці українських міст почалися перебої зі світлом.

Також відомо, що у деяких регіонах країни почались відключення води на тлі проблемі з електропостачанням.

Через масовану атаку у столичному метро ввели обмеження руху. Так, дві із трьох гілок "підземки" курсують зі змінами у маршруті.

Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.

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