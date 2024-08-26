У Молдові зафіксовано перебої в енергосистемі через масований удар Росії по Україні

В енергосистемі Молдови зафіксовано перебої через масований удар Росії по Україні. Попри це ситуація знаходиться під контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське енергетичне держпідприємство Moldelectrica .

Moldelectrica повідомляє про перебої в енергосистемі спільного блоку Україна-Молдова внаслідок атак на критично важливу українську інфраструктуру.

Зазначається, що наразі ситуація перебуває під контролем. У нас достатньо місцевої генерації, щоб впоратися з незначними перебоями.

Варто зауважити, що буквально вчора повідомлялось про те, що на тлі покращення ситуації зі світлом в українській енергосистемі з'явився профіцит потужності, у зв'язку із чим зазначалось про відновлення експорту електроенергії.

Втім, як відомо, сьогодні Росія вкотре масштабно атакувала з повітря територію України. Під час масованих запусків впродовж ночі та ранку, окрім БПЛА окупанти випустили по території нашої держави десятки ракет "Кинджал".