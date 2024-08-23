Украина возобновляет экспорт электроэнергии, но есть условие

Ситуация со светом улучшилась и в украинской энергосистеме появился профицит мощности. Для решения данного вопроса будет восстановлен экспорт электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Со вчерашнего дня в Украине начала спадать жара, и к утру пятницы - существенно снизилось потребление. Кроме того, из планового ремонта вышел энергоблок одной из атомных электростанций. Это обуславливает профицит мощности в украинской энергосистеме в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции", - объяснили в компании.

По данным "Укрэнерго", во избежание аварий, энергосистема должна работать сбалансированно - количество производимой энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленного.

А это значит, что нужно решить проблему с профицитом. Для его преодоления может быть два способа:

ограничение генерации украинских солнечных электростанций;

возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.

В компании отметили, что, учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны.

"Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям по направлениям Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии", - подчеркнули в "Укрэнерго".

В то же время, в компании подчеркнули, что экспорт будет происходить исключительно в период профицита - во время активной работы солнечных электростанций.

"В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины производиться не будет", - пояснили в "Укрэнерго".