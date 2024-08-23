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Украина возобновляет экспорт электроэнергии, но есть условие

Украина, Пятница 23 августа 2024 15:51
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Украина возобновляет экспорт электроэнергии, но есть условие Фото: Украина возобновляет экспорт электроэнергии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ситуация со светом улучшилась и в украинской энергосистеме появился профицит мощности. Для решения данного вопроса будет восстановлен экспорт электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Со вчерашнего дня в Украине начала спадать жара, и к утру пятницы - существенно снизилось потребление. Кроме того, из планового ремонта вышел энергоблок одной из атомных электростанций. Это обуславливает профицит мощности в украинской энергосистеме в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции", - объяснили в компании.

По данным "Укрэнерго", во избежание аварий, энергосистема должна работать сбалансированно - количество производимой энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленного.

А это значит, что нужно решить проблему с профицитом. Для его преодоления может быть два способа:

  • ограничение генерации украинских солнечных электростанций;
  • возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.

В компании отметили, что, учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны.

"Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям по направлениям Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии", - подчеркнули в "Укрэнерго".

В то же время, в компании подчеркнули, что экспорт будет происходить исключительно в период профицита - во время активной работы солнечных электростанций.

"В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины производиться не будет", - пояснили в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Напомним, что весной этого года из-за постоянных ударов Российской Федерации по украинским энергообъектам Украине пришлось ввести графики отключения света.

В течение нескольких месяцев электричества ограничивали энергоэнергию по всей территории Украины. Стоит отметить, что летом из-за аномальной жары ситуация в сети ухудшилась, ведь значительно возросло потребление.

Однако в прошлом месяце ситуация несколько улучшилась и украинцы некоторое время провели без отключений света. Однако после продолжительного перерыва на этой неделе снова начали выключать электроэнергию. Причиной стал дефицит в энергосистеме из-за возврата жары.

Однако отключения были не продолжительными и применялись только в часы наибольшего потребления. В то же время, последние дни свет украинцам уже не выключали.

Следует заметить, что сегодня досрочно из планового ремонта вышел атомный блок, который в значительной степени способствовал улучшению ситуации в энергосистеме Украины.

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