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Под ударом энергетика. В Киеве и ряде областей начались перебои со светом

Понедельник 26 августа 2024 08:58
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Под ударом энергетика. В Киеве и ряде областей начались перебои со светом Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ряде украинских городов начались перебои со светом из-за массированной атаки России, которая происходит с утра понедельника, 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, о перебоях со светом сообщают в Киеве, Кривом Роге, Хмельницком, Одессе и других городах.

Киев

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в нескольких районах столицы пропал свет.

"В нескольких районах столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети", - написал он в Telegram.

В то же время гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве и Днепре идет обстрел энергосистемы, из-за чего отсутствует свет.

"Точная причина будет установлена после завершения тревоги. Будьте в безопасности", - отметил он, добавив, что в Киеве применили экстренные отключения света.

Одесса

В Одессе из-за обстрелов также наблюдаются перебои с электроэнергией. При этом из-за обесточивания в городе временно приостановили работу электротранспорта.

Бровары

Из-за российских обстрелов в Броварах также отсутствует электроснабжение. Мэр города Игорь Сапожко призвал горожан сохранять спокойствие.

"В некоторых микрорайонах Броваров временно отсутствует электроснабжение. Причины выясняются", - сообщил он.

Николаев

В Николаеве ввели аварийные графики отключения света из-за массированной атаки.

"Получили указание от НЭК "Укрэнерго" на применение графиков аварийных отключений! Все очереди отключаем уже сейчас", - сообщили в облэнерго.

Кривой Рог

В Кривом Роге после взрывов начались перебои со светом. По данным управляющих компаний многоквартирных домов, на сетях произошло аварийное обесточивание. Частично без света Долгинцевский и Саксаганский районы.

Кроме того, в ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.

Хмельницкий

Также в нескольких районах Хмельницкого исчез свет. Однако пока местные власти не дали никакой детальной информации.

Масштабная атака на Украину

Утром 26 августа российские захватчики совершили масштабную атаку на Украину с помощью ударных дронов и крылатых ракет. В связи с этим по всей стране объявлена воздушная тревога.

На фоне этого массированного обстрела Польша подняла в воздух свою авиацию и авиацию союзников.

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