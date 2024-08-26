В Украине объявлена масштабная воздушная тревога
Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Виталий Носач/РБК-Украина)
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы масштабного обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Жителей столицы просят пройти в укрытия гражданской защиты.
Военные сообщают о движении ударных вражеских БПЛА в Киевской области.
По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, ранее ночью россияне подняли в воздух 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Самолеты приближаются к пусковым рубежам в районе Каспийского моря.
Также российские военные запустили в направлении Украины ударные беспилотники.
Силы ПВО сбили 10 вражеских дронов в пригороде Киева.
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