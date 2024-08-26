РФ подняла в воздух более десяти бортов Ту-95МС, - Воздушные силы ВСУ
Зафиксирован взлет в России более десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые являются носителями ракет. В Украине допускают вероятность атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram командование Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! В воздушном пространстве РФ зафиксирована активность 11 бортов Ту-95МС!" - говорится в сообщении военных.
В Воздушных силах отметили, что информация о возможной ракетной угрозе и пусках крылатых ракет будет обнародована позже дополнительно.
Вместе с тем в Воздушных силах призвали граждан Украины внимательно относиться к объявлению о воздушной тревоге из-за возможной ракетной атаки.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в заявлении военных.
Отметим, что в мониторинговых группах пишут о взлете в РФ 6 бортов ТУ-95МС с аэродрома "Оленья", 4 таких самолетов - с "Энгельса", и 1 борта - с "Дягилево".
Также Telegram-канал "Николаевский Ванек" озвучивает предположение, что в случае пусков ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины примерно на рассвете.
Ночная воздушная атака
Напомним, в ночь на 26 августа в Воздушных силах зафиксировали запуск войсками РФ нескольких групп дронов-камикадзе типа "Шахед" в сторону Украины с северного направления. Так, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, в Киевской области велась работа ПВО из-за вражеских ударных беспилотников, которые были зафиксированы в регионе. Сигнал тревоги звучали и в столице, но объявлялся не на долго.
Напомним, что об особенностях самолетов Ту-95МС и их применении российскими оккупантами РБК-Украина писало в отдельном материале.
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