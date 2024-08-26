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Россияне вывели в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп ракет

Понедельник 26 августа 2024 07:20
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Россияне вывели в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп ракет Фото: армия РФ вывела в Черное море корабли с ракетами "Калибр" (скриншот с YuoTube)
Автор: Валерий Савицкий

В Черном море находятся несколько носов крылатых ракет "Калибр", которые способны одновременно выпустить около 30 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Отмечается, что в Черном море находятся четыре вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 28 ракет;

При этом в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море находятся 3 российских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 12 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - отмечается в сообщении.

Россияне вывели в Черное море носители &quot;Калибров&quot;: какой возможен залп ракет

Масштабный обстрел Украины

Напомним, в ночь на 26 августа российские военные запустили в направлении Украины десятки ударных дронов типа "Шахед".

На подступах к Киеву силы ПВО сбили 10 беспилотников. По данным мониторинговых пабликов, в данный момент в воздушном пространстве страны фиксируются около 80 вражеских дронов. Работают силы ПВО.

Кроме того, агрессор поднял в воздух 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Самолеты подлетают к пусковым рубежам в районе Каспийского моря.

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