Мобилизация в РФ: как Кремль скрывает усиление призыва и при чем здесь Беларусь

Главное Скрытая мобилизация: Из-за рекордных потерь РФ вербует должников, студентов и вводит квоты на призыв для бизнеса.

Из-за рекордных потерь РФ вербует должников, студентов и вводит квоты на призыв для бизнеса. Закрытые границы: Срочный призыв в РФ стал круглогодичным, а Беларусь перекрыла путь для бегства российских уклонистов.

Срочный призыв в РФ стал круглогодичным, а Беларусь перекрыла путь для бегства российских уклонистов. Без массовой волны: Открытой всеобщей мобилизации не будет из-за страха Кремля перед бунтами и экономическим коллапсом.

Открытой всеобщей мобилизации не будет из-за страха Кремля перед бунтами и экономическим коллапсом. Планы и потери: РФ хочет набрать еще 406 тысяч человек за год, но ВСУ уничтожают врага быстрее, чем он пополняет резервы.

РФ хочет набрать еще 406 тысяч человек за год, но ВСУ уничтожают врага быстрее, чем он пополняет резервы. Угроза для НАТО: Не исключено, что собранный ресурс Россия может использовать для гибридных диверсий в странах Балтии.

Математика потерь: почему и как Россия усиливает мобилизацию

Главным драйвером углубления мобилизации в РФ остаются беспрецедентные потери на фронте.

По словам аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Назария Барчука, с начала весны Силы обороны Украины вышли на показатель около 35 тысяч поражений врага ежемесячно. При этом безвозвратные потери держатся на уровне 60% - это значительно превышает текущие темпы набора контрактников.

"Поскольку поощрение к подписанию контрактов преимущественно деньгами теряет актуальность, Кремль перебирает другие форматы. Особое внимание уделяется социально незащищенным категориям - в частности, заключенным должникам. Они составляют около 40% от планового набора, ведь их легко привлечь через обещания амнистии, списания кредитов и т.д.", - пояснил Барчук в разговоре с РБК-Украина.

Параллельно Россия прибегает к неочевидным и скрытым форматам. Например, как сообщал Институт изучения войны (ISW), в Рязанской области предприятия обязали отдавать определенный процент работников в Минобороны.

Фото: Россия теряет на фронте больше, чем успевает мобилизовать (Getty Images)

В то же время российское медиа "Верстка" писало, что российские вузы побуждают студентов подписывать контракты с подразделениями беспилотных систем, манипулируя обещаниями, что их не отправят на "ноль".

Кроме того, по приказу главы Кремля вместо традиционных весенней и осенней волны призыв на срочную службу в РФ будет происходить весь 2026 год. Как объясняли в ISW, это позволит Москве призвать большее количество срочников с большей гибкостью и в любой момент года.

Кроме того, РФ пытается компенсировать нехватку личного состава, привлекая в свои войска иностранцев. По данным ГУР, сегодня в оккупационной армии воюют граждане из 136 стран мира. А общее число завербованных иностранцев достигает 28 тысяч.

Беларусь и срочники

Сегодня в медиа появились сообщения, что Беларусь прикрыла "лазейку" для побега российских уклонистов от службы в армии. Ранее призывники, которым запрещено покидать РФ, выезжали в Беларусь, а из нее - бежали в Грузию или другие страны. Теперь - те, кому запрещено покидать РФ, не смогут выехать и из Беларуси.

По словам Барчука, силовики разыскивали и экстрадировали россиян-беглецов из Беларуси еще с марта. А решение о закрытии границы может быть одним из индикаторов подготовки РФ к усилению мобилизации.

"Сейчас такие сообщения о перекрытии границ и задержаниях могут свидетельствовать не только о тесном сотрудничестве между высшими должностными лицами государств, но и о внедрении более жесткого формата мобилизации. В этом случае перекрытие границ является мерой предосторожности, которая имеет целью в полной мере ограничить уклонение от такой принудительной службы", - сказал эксперт.

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (Getty Images)

Как объясняет военный эксперт Павел Нарожный, перекрытие границ является критически важным для наполнения российской пехоты, которая частично формируется из срочников.

"То, что срочники попадают на фронт - это факт. Прежде всего это касается жителей временно оккупированных территорий - Крыма, Донецкой и Луганской областей. Их или бросают на фронт, или они замещают российских контрактников в тылу. Иными словами: все эти меры для того, чтобы призывники и те, кто подлежит мобилизации, не убегали. Это очень важно для наполнения армии РФ", - сказал он РБК-Украина.

Всеобщая мобилизация - табу для Кремля

Несмотря на дефицит живой силы, эксперты сходятся во мнении, что классической открытой мобилизации в России не будет. Главная причина - страх Кремля перед собственным народом и угроза экономического коллапса.

"Российская власть буквально боится демонстраций и любого сопротивления со стороны россиян, которое может возникнуть в результате введения принудительной, жесткой мобилизации. Кремль пытается максимально скрыть эту тему, но при этом не отказывается от цели привлечь значительное количество личного состава", - считает Барчук.

Как отмечает Нарожный, поддержка действий власти среди россиян постепенно падает. Как показала недавняя пропагандистская социология, уровень одобрения Путина упал с 79% в 2024 году до 66,7% в апреле 2026 года.

Фото: Путин боится объявления всеобщей мобилизации (Getty Images)

Первая попытка масштабной мобилизации в начале большого вторжения привела к тому, что РФ покинуло около 2 миллионов экономически активных людей, напомнил Нарожный. Сегодня же у России серьезные проблемы с экономикой, и Путин, по словам эксперта, это понимает.

"Ну, пусть они мобилизуют сейчас, скажем, 1 миллион человек. Но еще больше испугаются и спрячутся. Они будут искать легальные или нелегальные пути для выезда. Путин это понимает, поэтому я более чем уверен, что на широкомасштабную открытую мобилизацию он не пойдет. Банально экономически они ее не потянут", - пояснил Нарожный.

Поэтому российские власти продолжат действовать гибридно, скрывая истинные масштабы призыва, вводя квоты для бизнеса и ограничивая доступ к интернету для подавления любых проявлений несогласия.

400 тысяч для фронта и угроза для стран Балтии

По озвученным ранее главнокомандующим Александром Сырским данным, Россия в этом году планирует мобилизовать еще более 400 тысяч человек. Это примерно 34 тысячи в месяц, или 1100 человек в сутки. Однако, по словам Барчука, украинское командование действует на опережение.

"Силы обороны активно работают над тем, чтобы максимально этому противодействовать: уничтожать врага в большем количестве, чем он планирует или может набрать. Это фактически бьет по их наступательным возможностям", - отметил эксперт.

В то же время собранный ресурс Россия может использовать не только в Украине. Как неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский, россияне могут пойти на гибридные операции против НАТО, в частности - против стран Балтии.

По мнению Нарожного, речь идет не о классическом сухопутном наступлении на сильных членов Альянса, таких как Польша, а о гибридных диверсиях против меньших государств.

"А вот втянуть какую-то страну формата Латвии или Литвы - почему бы нет? Ресурсов для этого на самом деле нужно не так много. Они могут запускать туда те же "Шахеды", осуществлять диверсионные операции (например, уничтожить электростанцию или что-то подобное). Такие действия абсолютно реальны, и я их не исключаю", - резюмировал он.