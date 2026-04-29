Мобилизация в РФ: как Кремль скрывает усиление призыва и при чем здесь Беларусь

Российская армия не может выполнить задачу Кремля, но Москва планирует расширение мобилизации и прорабатывает операции против НАТО. Тем временем Беларусь закрыла "лазейку" для бегства россиян-уклонистов.
РБК-Украина разбиралось, что стоит за этим шагом Минска, почему Путин боится открытой мобилизации и хватит ли у России ресурсов на гибридную войну с НАТО.
Главным драйвером углубления мобилизации в РФ остаются беспрецедентные потери на фронте.
По словам аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Назария Барчука, с начала весны Силы обороны Украины вышли на показатель около 35 тысяч поражений врага ежемесячно. При этом безвозвратные потери держатся на уровне 60% - это значительно превышает текущие темпы набора контрактников.
"Поскольку поощрение к подписанию контрактов преимущественно деньгами теряет актуальность, Кремль перебирает другие форматы. Особое внимание уделяется социально незащищенным категориям - в частности, заключенным должникам. Они составляют около 40% от планового набора, ведь их легко привлечь через обещания амнистии, списания кредитов и т.д.", - пояснил Барчук в разговоре с РБК-Украина.
Параллельно Россия прибегает к неочевидным и скрытым форматам. Например, как сообщал Институт изучения войны (ISW), в Рязанской области предприятия обязали отдавать определенный процент работников в Минобороны.
В то же время российское медиа "Верстка" писало, что российские вузы побуждают студентов подписывать контракты с подразделениями беспилотных систем, манипулируя обещаниями, что их не отправят на "ноль".
Кроме того, по приказу главы Кремля вместо традиционных весенней и осенней волны призыв на срочную службу в РФ будет происходить весь 2026 год. Как объясняли в ISW, это позволит Москве призвать большее количество срочников с большей гибкостью и в любой момент года.
Кроме того, РФ пытается компенсировать нехватку личного состава, привлекая в свои войска иностранцев. По данным ГУР, сегодня в оккупационной армии воюют граждане из 136 стран мира. А общее число завербованных иностранцев достигает 28 тысяч.
Сегодня в медиа появились сообщения, что Беларусь прикрыла "лазейку" для побега российских уклонистов от службы в армии. Ранее призывники, которым запрещено покидать РФ, выезжали в Беларусь, а из нее - бежали в Грузию или другие страны. Теперь - те, кому запрещено покидать РФ, не смогут выехать и из Беларуси.
По словам Барчука, силовики разыскивали и экстрадировали россиян-беглецов из Беларуси еще с марта. А решение о закрытии границы может быть одним из индикаторов подготовки РФ к усилению мобилизации.
"Сейчас такие сообщения о перекрытии границ и задержаниях могут свидетельствовать не только о тесном сотрудничестве между высшими должностными лицами государств, но и о внедрении более жесткого формата мобилизации. В этом случае перекрытие границ является мерой предосторожности, которая имеет целью в полной мере ограничить уклонение от такой принудительной службы", - сказал эксперт.
Как объясняет военный эксперт Павел Нарожный, перекрытие границ является критически важным для наполнения российской пехоты, которая частично формируется из срочников.
"То, что срочники попадают на фронт - это факт. Прежде всего это касается жителей временно оккупированных территорий - Крыма, Донецкой и Луганской областей. Их или бросают на фронт, или они замещают российских контрактников в тылу. Иными словами: все эти меры для того, чтобы призывники и те, кто подлежит мобилизации, не убегали. Это очень важно для наполнения армии РФ", - сказал он РБК-Украина.
Несмотря на дефицит живой силы, эксперты сходятся во мнении, что классической открытой мобилизации в России не будет. Главная причина - страх Кремля перед собственным народом и угроза экономического коллапса.
"Российская власть буквально боится демонстраций и любого сопротивления со стороны россиян, которое может возникнуть в результате введения принудительной, жесткой мобилизации. Кремль пытается максимально скрыть эту тему, но при этом не отказывается от цели привлечь значительное количество личного состава", - считает Барчук.
Как отмечает Нарожный, поддержка действий власти среди россиян постепенно падает. Как показала недавняя пропагандистская социология, уровень одобрения Путина упал с 79% в 2024 году до 66,7% в апреле 2026 года.
Первая попытка масштабной мобилизации в начале большого вторжения привела к тому, что РФ покинуло около 2 миллионов экономически активных людей, напомнил Нарожный. Сегодня же у России серьезные проблемы с экономикой, и Путин, по словам эксперта, это понимает.
"Ну, пусть они мобилизуют сейчас, скажем, 1 миллион человек. Но еще больше испугаются и спрячутся. Они будут искать легальные или нелегальные пути для выезда. Путин это понимает, поэтому я более чем уверен, что на широкомасштабную открытую мобилизацию он не пойдет. Банально экономически они ее не потянут", - пояснил Нарожный.
Поэтому российские власти продолжат действовать гибридно, скрывая истинные масштабы призыва, вводя квоты для бизнеса и ограничивая доступ к интернету для подавления любых проявлений несогласия.
По озвученным ранее главнокомандующим Александром Сырским данным, Россия в этом году планирует мобилизовать еще более 400 тысяч человек. Это примерно 34 тысячи в месяц, или 1100 человек в сутки. Однако, по словам Барчука, украинское командование действует на опережение.
"Силы обороны активно работают над тем, чтобы максимально этому противодействовать: уничтожать врага в большем количестве, чем он планирует или может набрать. Это фактически бьет по их наступательным возможностям", - отметил эксперт.
В то же время собранный ресурс Россия может использовать не только в Украине. Как неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский, россияне могут пойти на гибридные операции против НАТО, в частности - против стран Балтии.
По мнению Нарожного, речь идет не о классическом сухопутном наступлении на сильных членов Альянса, таких как Польша, а о гибридных диверсиях против меньших государств.
"А вот втянуть какую-то страну формата Латвии или Литвы - почему бы нет? Ресурсов для этого на самом деле нужно не так много. Они могут запускать туда те же "Шахеды", осуществлять диверсионные операции (например, уничтожить электростанцию или что-то подобное). Такие действия абсолютно реальны, и я их не исключаю", - резюмировал он.