Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Мобилизация в РФ: как Кремль скрывает усиление призыва и при чем здесь Беларусь

18:57 29.04.2026 Ср
6 мин
Может ли Кремль объявить всеобщую мобилизацию в РФ?
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Владимир Путин (Getty Images)

Российская армия не может выполнить задачу Кремля, но Москва планирует расширение мобилизации и прорабатывает операции против НАТО. Тем временем Беларусь закрыла "лазейку" для бегства россиян-уклонистов.

РБК-Украина разбиралось, что стоит за этим шагом Минска, почему Путин боится открытой мобилизации и хватит ли у России ресурсов на гибридную войну с НАТО.

Читайте также: РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский

Главное

  • Скрытая мобилизация: Из-за рекордных потерь РФ вербует должников, студентов и вводит квоты на призыв для бизнеса.
  • Закрытые границы: Срочный призыв в РФ стал круглогодичным, а Беларусь перекрыла путь для бегства российских уклонистов.
  • Без массовой волны: Открытой всеобщей мобилизации не будет из-за страха Кремля перед бунтами и экономическим коллапсом.
  • Планы и потери: РФ хочет набрать еще 406 тысяч человек за год, но ВСУ уничтожают врага быстрее, чем он пополняет резервы.
  • Угроза для НАТО: Не исключено, что собранный ресурс Россия может использовать для гибридных диверсий в странах Балтии.

Математика потерь: почему и как Россия усиливает мобилизацию

Главным драйвером углубления мобилизации в РФ остаются беспрецедентные потери на фронте.

По словам аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Назария Барчука, с начала весны Силы обороны Украины вышли на показатель около 35 тысяч поражений врага ежемесячно. При этом безвозвратные потери держатся на уровне 60% - это значительно превышает текущие темпы набора контрактников.

"Поскольку поощрение к подписанию контрактов преимущественно деньгами теряет актуальность, Кремль перебирает другие форматы. Особое внимание уделяется социально незащищенным категориям - в частности, заключенным должникам. Они составляют около 40% от планового набора, ведь их легко привлечь через обещания амнистии, списания кредитов и т.д.", - пояснил Барчук в разговоре с РБК-Украина.

Параллельно Россия прибегает к неочевидным и скрытым форматам. Например, как сообщал Институт изучения войны (ISW), в Рязанской области предприятия обязали отдавать определенный процент работников в Минобороны.

Фото: Россия теряет на фронте больше, чем успевает мобилизовать (Getty Images)

В то же время российское медиа "Верстка" писало, что российские вузы побуждают студентов подписывать контракты с подразделениями беспилотных систем, манипулируя обещаниями, что их не отправят на "ноль".

Кроме того, по приказу главы Кремля вместо традиционных весенней и осенней волны призыв на срочную службу в РФ будет происходить весь 2026 год. Как объясняли в ISW, это позволит Москве призвать большее количество срочников с большей гибкостью и в любой момент года.

Кроме того, РФ пытается компенсировать нехватку личного состава, привлекая в свои войска иностранцев. По данным ГУР, сегодня в оккупационной армии воюют граждане из 136 стран мира. А общее число завербованных иностранцев достигает 28 тысяч.

Беларусь и срочники

Сегодня в медиа появились сообщения, что Беларусь прикрыла "лазейку" для побега российских уклонистов от службы в армии. Ранее призывники, которым запрещено покидать РФ, выезжали в Беларусь, а из нее - бежали в Грузию или другие страны. Теперь - те, кому запрещено покидать РФ, не смогут выехать и из Беларуси.

По словам Барчука, силовики разыскивали и экстрадировали россиян-беглецов из Беларуси еще с марта. А решение о закрытии границы может быть одним из индикаторов подготовки РФ к усилению мобилизации.

"Сейчас такие сообщения о перекрытии границ и задержаниях могут свидетельствовать не только о тесном сотрудничестве между высшими должностными лицами государств, но и о внедрении более жесткого формата мобилизации. В этом случае перекрытие границ является мерой предосторожности, которая имеет целью в полной мере ограничить уклонение от такой принудительной службы", - сказал эксперт.

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (Getty Images)

Как объясняет военный эксперт Павел Нарожный, перекрытие границ является критически важным для наполнения российской пехоты, которая частично формируется из срочников.

"То, что срочники попадают на фронт - это факт. Прежде всего это касается жителей временно оккупированных территорий - Крыма, Донецкой и Луганской областей. Их или бросают на фронт, или они замещают российских контрактников в тылу. Иными словами: все эти меры для того, чтобы призывники и те, кто подлежит мобилизации, не убегали. Это очень важно для наполнения армии РФ", - сказал он РБК-Украина.

Всеобщая мобилизация - табу для Кремля

Несмотря на дефицит живой силы, эксперты сходятся во мнении, что классической открытой мобилизации в России не будет. Главная причина - страх Кремля перед собственным народом и угроза экономического коллапса.

"Российская власть буквально боится демонстраций и любого сопротивления со стороны россиян, которое может возникнуть в результате введения принудительной, жесткой мобилизации. Кремль пытается максимально скрыть эту тему, но при этом не отказывается от цели привлечь значительное количество личного состава", - считает Барчук.

Как отмечает Нарожный, поддержка действий власти среди россиян постепенно падает. Как показала недавняя пропагандистская социология, уровень одобрения Путина упал с 79% в 2024 году до 66,7% в апреле 2026 года.

Фото: Путин боится объявления всеобщей мобилизации (Getty Images)

Первая попытка масштабной мобилизации в начале большого вторжения привела к тому, что РФ покинуло около 2 миллионов экономически активных людей, напомнил Нарожный. Сегодня же у России серьезные проблемы с экономикой, и Путин, по словам эксперта, это понимает.

"Ну, пусть они мобилизуют сейчас, скажем, 1 миллион человек. Но еще больше испугаются и спрячутся. Они будут искать легальные или нелегальные пути для выезда. Путин это понимает, поэтому я более чем уверен, что на широкомасштабную открытую мобилизацию он не пойдет. Банально экономически они ее не потянут", - пояснил Нарожный.

Поэтому российские власти продолжат действовать гибридно, скрывая истинные масштабы призыва, вводя квоты для бизнеса и ограничивая доступ к интернету для подавления любых проявлений несогласия.

400 тысяч для фронта и угроза для стран Балтии

По озвученным ранее главнокомандующим Александром Сырским данным, Россия в этом году планирует мобилизовать еще более 400 тысяч человек. Это примерно 34 тысячи в месяц, или 1100 человек в сутки. Однако, по словам Барчука, украинское командование действует на опережение.

"Силы обороны активно работают над тем, чтобы максимально этому противодействовать: уничтожать врага в большем количестве, чем он планирует или может набрать. Это фактически бьет по их наступательным возможностям", - отметил эксперт.

В то же время собранный ресурс Россия может использовать не только в Украине. Как неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский, россияне могут пойти на гибридные операции против НАТО, в частности - против стран Балтии.

По мнению Нарожного, речь идет не о классическом сухопутном наступлении на сильных членов Альянса, таких как Польша, а о гибридных диверсиях против меньших государств.

"А вот втянуть какую-то страну формата Латвии или Литвы - почему бы нет? Ресурсов для этого на самом деле нужно не так много. Они могут запускать туда те же "Шахеды", осуществлять диверсионные операции (например, уничтожить электростанцию или что-то подобное). Такие действия абсолютно реальны, и я их не исключаю", - резюмировал он.

