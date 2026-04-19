Готовится к большой мобилизации? Зеленский рассказал, зачем Путин ограничивает соцсети

22:30 19.04.2026 Вс
У Кремля есть очень опасный план "Б"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)

Россия ограничивает доступ к соцсетям не для того, что ограничить критику российского диктатора Владимира Путина. Одной из причин может быть подготовка к большой мобилизации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в эфире телемарафона.

Он предположил, что ограничение россиянам доступа к соцсетям связано не с тем, чтобы ограничить критику главы государства, а чтобы не было бунтов.

"Из-за чего могут произойти у северного соседа бунты? Из-за, на мой взгляд, нескольких вещей или вариантов. Прежде всего, всеобщая мобилизация. Большая мобилизация в России. Это мобилизация людей из центральных городов, включая Москву, безусловно и Санкт-Петербург", - сказал президент.

По поводу причины проведения такой мобилизации Зеленский назвал два возможных варианта - наступление на Украину или наступление на другую страну.

"Для чего делать такую большую мобилизацию? Для того, чтобы повторить наступление. Большое наступление на Украину. Вариант "Б" - для того, чтобы сделать параллельное наступление, небольшое, туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил", - убежден он.

Президент Украины добавил, что другая страна, например, в Балтии, не готова к сильному противостоянию, поскольку она маленькая.

"То есть план "А" - большая мобилизация, уменьшить соцсети для того, чтобы наступать. А куда уже? Я думаю, у них несколько есть вариантов", - заявил Зеленский.

Напомним, 17 апреля Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор будет пытаться втянуть Беларусь в войну в Украине. Согласно данным разведки, Минск уже развивает дороги к украинской территории и налаживает артиллерийские позиции.

Отметим, в ЦПД сообщили, что в Кремле рассматривают минимум три сценария по поводу войны в Украине. Москва одновременно прорабатывает варианты от продолжения боевых действий до замораживания конфликта и гибридной агрессии против стран НАТО.

