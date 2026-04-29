Иностранцы из 136 стран воюют за Россию, ГУР раскрыло количество

Главное управление разведки Министерства обороны Украины имеет данные о более 28 тысячах иностранцев, которые заключили контракты с Вооруженными силами России, и эта цифра продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР и секретаря Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрия Усова во время презентации отчета "Комбатанты, наемники или жертвы торговли людьми? Как Россия эксплуатирует иностранных бойцов в войне против Украины".

По его словам, сейчас установлено 28 391 иностранца, по которым украинская сторона имеет персональные данные, включая гражданство.

"Это - та цифра, которая непосредственно известна как определенные персональные данные. То есть, мы оперируем конкретными ФИО, персональными данными и (данными о - ред.) гражданстве этих (людей - ред.)", - отметил Усов.

По данным разведки, в составе российских войск воюют граждане 136 стран мира. При этом эта цифра не включает военных из Северной Кореи, которых, по оценкам, почти 14 100 человек.

Усов также отметил, что Россия фактически не отпускает иностранцев после завершения контрактов. По его словам, по меньшей мере 3080 человек остаются в армии даже после формального завершения службы.

"Хочу обратить внимание на цифру в 3080 человек - это граждане иностранных государств, которые заключили контракты, у которых эти контракты закончились, но они не покинули ряды Вооруженных сил РФ. Их и дальше будет использовать Россия", - подчеркнул он.

Кроме того, в Минобороны РФ планируют и в дальнейшем увеличивать набор иностранцев. По словам Усова, в 2026 году Москва намерена заключить еще почти 19 тысяч контрактов с гражданами других государств.

Разведка также фиксирует рост количества иностранцев, которые попадают в плен. Сейчас среди пленных есть граждане 48 стран, речь идет о сотнях человек.

По словам Усова, иностранцев привлекают не только в боевые подразделения, но и на предприятия военно-промышленного комплекса, после чего они могут быть использованы в войне.

Он добавил, что Россия использует иностранцев как "открывашку" - их привлекают к штурмам для выявления позиций украинских сил.

"То есть, РФ использует их в мясных штурмах, использует непосредственно в штурмах на тех или иных тактических направлениях", - отметил Усов.

По его словам, среди иностранцев, которых привлекает Россия, есть граждане стран ОДКБ, а также государств Африки, Азии и Европы.