РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский

Несмотря на заоблачные потери на фронте, Россия готовит расширение мобилизации и новые наступательные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства по результатам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко подчеркнул, что даже сами россияне признают неспособность выполнить задачу своего политического руководства.

"Силы обороны Украины обеспечивают уничтожение наступательного потенциала российской армии, причем показатель безвозвратных потерь оккупантов уже около 60% от общих потерь", - отметил Зеленский.

Он добавил, что политическое руководство страны-агрессора, несмотря на заоблачные потери, планирует дальнейшие наступления и готовится расширить мобилизацию в РФ.

"Соответственно, задачей Украины является дальнейшее увеличение процента безвозвратных потерь оккупанта, уплотнение линии применения дронов на передовой и масштабирование наших дальнобойных санкций против российского производства оружия и нефтяной отрасли", - подчеркнул президент.

Напомним, в ГУР сообщили, что в этом году Минобороны РФ планирует привлечь не менее 18 500 иностранцев. Приоритет отдается гражданам стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Кроме того, страна-агрессор продолжает использовать манипулятивные схемы для привлечения жителей Крыма в свою армию. Несмотря на обещания оставить призывников для прохождения службы в пределах полуострова, на практике их массово отправляют на фронт.