Беларусь перестала выпускать за границу россиян-призывников

Беларусь запустила совместную с РФ базу пограничного контроля, и теперь россиян-призывников с запретом на выезд перестали выпускать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Белсат ".

Представитель Государственного пограничного комитета Беларуси подтвердил, что Минск не выпускает россиян, которым страна-агрессор запретила выезд.

"Если дадут ответ, что выезд не ограничен, пожалуйста, можно выезжать с территории Беларуси. Если выезд запрещен, то все вопросы к РФ. Если лицо будет в базе, его не выпустят. Если его не будет в базе лиц, которым запрещен выезд, мы выпустим", - пояснил он.

Что известно о первом случае

Отмечается, что о первом случае, когда Беларусь запретила выезд россиянину, стало известно 27 апреля. Мужчина, который получил электронную повестку, должен был прибыть на медицинское обследование 29 апреля, после чего в электронном реестре появился запрет на его выезд из РФ.

После этого россиянин попытался выехать за границу через Беларусь сухопутным транспортом, но его сняли с рейса, не предоставив при этом никаких письменных подтверждений.

После этого мужчина добрался поездом до аэропорта Минска, однако там его не пустили на рейс в Тбилиси. Позже он получил отказ в вылете по российскому паспорту в Ереван.

Угроза со стороны Беларуси

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сделал громкое заявление об очередных попытках России втянуть Беларусь в открытое военное противостояние с Украиной.

По информации разведки, на территории республики активно готовят инфраструктуру: белорусская сторона строит дороги к украинской границе и обустраивает позиции для артиллерии, что указывает на вероятную подготовку к эскалации.