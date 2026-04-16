В Кремле рассматривают минимум три сценария по войне в Украине, - ЦПД

12:30 16.04.2026 Чт
2 мин
Один из них направлен на НАТО
aimg Елена Чупровская
В Кремле рассматривают минимум три сценария по войне в Украине, - ЦПД Фото: в ЦПД рассказали о вариантах Москвы (Getty Images)

Москва не имеет единого плана действий - там одновременно прорабатывают несколько вариантов развития событий, от продолжения боевых действий до замораживания конфликта и гибридной агрессии против НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Читайте также: Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой

Война до 2028 года

Первый сценарий - продолжение полномасштабной войны как минимум до 2028 года. Сейчас Россия делает ставку на весенне-летний штурм в этом году.

Впрочем, такой сценарий невозможен без новой волны мобилизации в России, говорит руководитель ЦПИ.

"Тупик из-за генералов"

Второй вариант - постепенный "дрейф" к прекращению огня и замораживанию конфликта.

Под него уже готовят почву: кремлевские пропагандисты формируют нарратив, что глава Кремля Путин был плохо информирован о ситуации на фронте, а война "зашла в тупик из-за действий генералов, которые врали".

Гибридная агрессия против НАТО

"Третий сценарий - продолжение войны против Украины с параллельным переходом к гибридной войне с НАТО ближе к 2028 году. Это могут быть агрессивные действия против стран Балтии", - заявил Коваленко.

Конкретные инструменты, которые рассматривает Москва:

  • удары дронами по балтийским странам;
  • заброска малых диверсионных групп - по 20 человек - для проведения операций на их территориях;
  • информационное давление вокруг темы "военных заводов НАТО, которые угрожают России".

Параллельно в России продвигают законопроект, который позволял бы использовать армию в других странах для так называемой "защиты граждан России".

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов сделал громкое заявление относительно окончания войны. По его словам, мир может наступить значительно быстрее, чем ожидают большинство.

Как сообщало РБК-Украина, Россия продолжает нести значительные потери в технике. По данным, которые прозвучали на заседании в формате "Рамштайн", враг ежемесячно теряет сотни единиц бронетехники.

Больше по теме:
Российская Федерация Украина Контактная группа Война в Украине
Новости
РФ била по гостиницам, домам и детской площадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу
РФ била по гостиницам, домам и детской площадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы