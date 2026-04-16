В Кремле рассматривают минимум три сценария по войне в Украине, - ЦПД

Москва не имеет единого плана действий - там одновременно прорабатывают несколько вариантов развития событий, от продолжения боевых действий до замораживания конфликта и гибридной агрессии против НАТО.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Война до 2028 года

Первый сценарий - продолжение полномасштабной войны как минимум до 2028 года. Сейчас Россия делает ставку на весенне-летний штурм в этом году.

Впрочем, такой сценарий невозможен без новой волны мобилизации в России, говорит руководитель ЦПИ.

"Тупик из-за генералов"

Второй вариант - постепенный "дрейф" к прекращению огня и замораживанию конфликта.

Под него уже готовят почву: кремлевские пропагандисты формируют нарратив, что глава Кремля Путин был плохо информирован о ситуации на фронте, а война "зашла в тупик из-за действий генералов, которые врали".

Гибридная агрессия против НАТО

"Третий сценарий - продолжение войны против Украины с параллельным переходом к гибридной войне с НАТО ближе к 2028 году. Это могут быть агрессивные действия против стран Балтии", - заявил Коваленко.

Конкретные инструменты, которые рассматривает Москва:

удары дронами по балтийским странам;

заброска малых диверсионных групп - по 20 человек - для проведения операций на их территориях;

информационное давление вокруг темы "военных заводов НАТО, которые угрожают России".

Параллельно в России продвигают законопроект, который позволял бы использовать армию в других странах для так называемой "защиты граждан России".