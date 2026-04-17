Рейтинги Путина в России масштабно "посыпались": что показал опрос

16:35 17.04.2026 Пт
Блокировка Telegram и перебои с интернетом привели к результату, которого Кремль не ожидал
aimg Антон Корж
Рейтинги Путина в России масштабно "посыпались": что показал опрос

Рейтинги российского диктатора Владимира Путина продолжают обваливаться на фоне попыток блокировки Telegram и перебоев с интернетом в России. Это признают даже кремлевские соцопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nexta Live.

Читайте также: Блокировка VPN в России вызвала сбой в платежной системе, - Дуров

Российский государственный прокремлевский "социологический центр" ВЦИОМ признал, что уровень одобрения Путина упал с 79% в 2024 году до 66,7% в апреле 2026 года. Особенно рейтинг диктатора полетел вниз в последние месяцы - на фоне блокировок интернета.

С начала 2026 года уровень одобрения Путина упал на 9%. Это рекордные показатели с 2022 года, когда российский режим начал полномасштабное вторжение в Украину.

Рейтинги Путина в России масштабно &quot;посыпались&quot;: что показал опросФото: ВЦИОМ

Ситуацию с обвальным падением рейтингов Путина связывают в первую очередь с блокировкой мессенджера Telegram, считает издание Bloomberg. Перебои с интернетом и недовольство россиян заставили Кремль пересматривать свою политику в отношении блокировок.

Кремль увидел негативные экономические и политические последствия идеи крыла, связанного с ФСБ РФ, которое предложило блокировку интернета и Telegram. Попытки заставить россиян перейти на так называемый "национальный мессенджер" Max привели к обратному эффекту.

В то же время отключение интернета возмутили в первую очередь Москву, жители которой не привыкли к таким вещам. Поскольку рейтинг Путина начал обваливаться, Кремль, который перед выборами в Государственную думу РФ пытается создавать иллюзию "общенародной поддержки", вынужден был менять тактику.

Служба внешней разведки Украины 31 марта также сообщала, что доверие россиян к власти и ключевым государственным институтам уверенно падает. Ситуацию в стране негативно оценивает все больше граждан РФ, при этом стало меньше тех, кто поддерживает курс Кремля.

Блокировка Telegram и ограничения интернета в РФ

Напомним, что в России начали блокировать мессенджер Telegram раньше, чем ожидалось. Планировалось, что это произойдет уже в начале апреля этого года - начиная с 1 апреля. Но в реальности РФ начала блокировать мессенджер уже в конце марта.

Из-за этого в России даже прошли митинги за "свободный интернет". Они состоялись 29 марта в большинстве крупных российских городов и завершились задержаниями. Задержали от 3 до 12 человек, при этом большинство "протестующих" просто оттеснили.

Отметим, что Telegram, который пытаются заблокировать в России, получил специальное обновление - обновленный протокол защиты от цензуры. Теоретически это позволяет использовать мессенджер там, где его блокируют.

