РФ хочет увеличить армию оккупантов до 800 тысяч: Сырский назвал единственный выход Украины
Кремль планирует в 2026 году набрать еще 409 тысяч контрактников и довести свою группировку в Украине до 800 тысяч.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Несмотря на значительные потери в людях и технике, Россия не останавливает наступление.
"Поэтому у нас нет другого выбора, чем продолжать бой и уничтожать врага", - заявил Сырский.
Также он проинформировал нидерландского коллегу о том, что сейчас больше всего нужно ВСУ. Прежде всего - средства противовоздушной обороны и ракетное вооружение различных типов.
Сколько сейчас военных в России
По словам Сырского, сейчас против ВСУ задействовано более 700 тысяч российских военных.
Российский диктатор Путин также называл именно эти цифры.
В последнее время численность армии агрессора колеблется на этом же уровне - 710-711 тысяч - и это несмотря на то, что мобилизационные планы выполняются более чем на 100%.
Причина проста: потери превышают пополнение. В 2025 году Россия привлекла около 406 тысяч человек, но потеряла примерно 419 тысяч - так что реального прироста группировки не произошло