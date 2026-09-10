Мост Патона в Киеве частично закроют: когда и где именно проехать не удастся
Движение транспорта на мосту имени Е. О. Патона в Киеве в ближайшее время будет частично ограничено. Водителей и пассажиров просят учитывать изменения при планировании маршрута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Когда и как надолго ограничат движение по мосту Патона
В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по мосту имени Е. А. Патона в столице частично ограничат:
- с 15:00 пятницы, 11 сентября;
- до 7:00 понедельника, 14 сентября.
В какую сторону и почему двигаться будет сложнее
Жителям и гостям Киева объяснили, что в течение вышеуказанного периода специалисты будут ремонтировать участок моста:
- в направлении с левого на правый берег реки Днепр;
- в сторону бульвара Николая Михновского.
Какую полосу движения планируют закрыть в это время
Сообщается, что запланированные работы будут проводить во второй полосе движения.
Следовательно, во время ремонта транспорт сможет ехать:
- по первой полосе движения;
- по третьей полосе движения.
Ограничение движения на мосту Патона в Киеве в течение 11-14 сентября (схема: kyivcity.gov.ua)
В завершение в КГГА рассказали, что в коммунальном предприятии:
- приносят извинения за временные неудобства;
- просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Что известно о состоянии моста Патона в целом
В феврале 2026 года специалисты Национальной академии наук Украины предупредили граждан, что остаточный ресурс столичного моста Патона оценивается как нулевой.
Ссылаясь на результаты обследований, эксперты сообщили, что в конструкциях этого сооружения зафиксированы:
- критические коррозийные повреждения несущих элементов - главных и поперечных балок;
- трещины в соединениях поясов и стенок главных балок.
Вскоре в КГГА сообщили, что столичный мост Патона остается пригодным для проезда, но водители должны строго соблюдать установленные ограничения:
- лимиты по весу;
- схемы организации дорожного движения (насчет движения по разным полосам).
В то же время мэр столицы Виталий Кличко признал: реконструкция объекта, который является памятником архитектуры местного значения, действительно необходима.
Реагируя на ситуацию (и общественный резонанс насчет этого вопроса), в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры напомнили, что ответственность за безопасное функционирование, восстановление и финансирование работ на мосту Патона - полностью принадлежит территориальной громаде Киева.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие дороги и мосты запланировал отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.
Кроме того, мы объясняли, какие изменения для водителей и пассажиров ввели в Киеве, учитывая регулярные воздушные тревоги.
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