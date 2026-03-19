Кому на самом деле принадлежит мост Патона и кто должен платить за его ремонт: заявление Минразвития

Ответственность за безопасное функционирование, восстановление и финансирование работ на мосту имени Е. О. Патона полностью принадлежит территориальной громаде Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры в Facebook .

Главное: Кто ответственный: Мост Патона является объектом коммунальной собственности Киева. Обязанность обеспечивать его надлежащее техническое состояние принадлежит исключительно городской власти.

Чей объект и кто должен платить

В Министерстве отмечают, что согласно законодательству, улицы, дороги и искусственные сооружения (мосты) в пределах населенных пунктов находятся в ведении органов местного самоуправления.

"Мост имени Е. О. Патона - объект именно коммунальной собственности города Киева. То есть мост принадлежит территориальной громаде столицы. Поэтому именно Киевский городской совет и его исполнительный орган имеют полномочия и обязанность обеспечивать его надлежащее техническое состояние", - говорится в сообщении.

Это включает планирование и финансирование ремонтных работ именно за счет городского бюджета или других определенных законом источников.

Состояние моста: данные проверок

В Минразвития напомнили хронологию ухудшения состояния сооружения:

2018 год: мост официально признали неработоспособным (аварийным).

мост официально признали неработоспособным (аварийным). 2018-2019 годы: городские власти провели противоаварийные мероприятия только на отдельных опорах, потратив на это 15 млн гривен.

городские власти провели противоаварийные мероприятия только на отдельных опорах, потратив на это 15 млн гривен. 2023 год: Комиссия по проверке мостовых сооружений (созданная по решению СНБО) подтвердила, что объект находится в пятом (неработоспособном) эксплуатационном состоянии.

Эксперты выяснили, что с 2019 года и до момента комиссионного осмотра никаких ремонтных работ на объекте не проводилось. В министерстве считают, что эти факты подтверждают отсутствие системной работы городских властей по восстановлению моста.

Позиция по реставрации

В ведомстве подчеркнули: даже при условии передачи прав и функций заказчика по реставрации объекта, городские власти не освобождаются от обязанности обеспечивать его безопасную эксплуатацию.

"Любая передача прав не прекращает обязанности для городских властей создавать удобные условия движения и, прежде всего, осуществлять поиск и привлечение соответствующего финансирования", - резюмировали в Минразвития.