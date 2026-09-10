Міст Патона в Києві частково закриють: коли та де саме проїхати не вдасться
Рух транспорту на мосту імені Є. О. Патона в Києві найближчим часом буде частково обмежений. Водіїв і пасажирів просять враховувати зміни при плануванні маршруту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Коли та як надовго обмежать рух мостом Патона
У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту мостом імені Є. О. Патона у столиці частково обмежать:
- з 15:00 п'ятниці, 11 вересня;
- до 7:00 понеділка, 14 вересня.
В який бік і чому рухатись буде складніше
Мешканцям і гостям Києва пояснили, що впродовж вищезазначеного періоду спеціалісти будуть ремонтувати ділянку мосту:
- в напрямку з лівого на правий берег річки Дніпро;
- в бік бульвару Миколи Міхновського.
Яку смугу руху планують закрити в цей час
Повідомляється, що заплановані роботи будуть проводити у другій смузі руху.
Отже, під час ремонту транспорт зможе їхати:
- першою смугою руху;
- третьою смугою руху.
Обмеження руху на мосту Патона в Києві впродовж 11-14 вересня (схема: kyivcity.gov.ua)
Насамкінець у КМДА розповіли, що в комунальному підприємстві:
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Що відомо про стан мосту Патона в цілому
В лютому 2026 року спеціалісти Національної академії наук України попередили громадян, що залишковий ресурс столичного мосту Патона оцінюється як нульовий.
Посилаючись на результати обстежень експерти повідомили, що у конструкціях цієї споруди зафіксовані:
- критичні корозійні пошкодження несівних елементів - головних і поперечних балок;
- тріщини у з'єднаннях поясів і стінок головних балок.
Незабаром у КМДА повідомили, що столичний міст Патона залишається придатним для проїзду, але водії повинні суворо дотримуватися встановлених обмежень:
- лімітів щодо ваги;
- схеми організації дорожнього руху (щодо руху різними смугами).
Водночас мер столиці Віталій Кличко визнав: реконструкція об'єкту, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, насправді необхідна.
Реагуючи на ситуацію (та суспільний резонанс щодо цього питання), у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури нагадали, що відповідальність за безпечне функціонування, відновлення та фінансування робіт на мосту Патона - повністю належить територіальній громаді Києва.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які дороги й мости запланував відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.
Крім того, ми пояснювали, які зміни для водіїв і пасажирів запровадили в Києві з огляду на регулярні повітряні тривоги.
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