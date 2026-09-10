Міст Патона в Києві частково закриють: коли та де саме проїхати не вдасться

Рух транспорту на мосту імені Є. О. Патона в Києві найближчим часом буде частково обмежений. Водіїв і пасажирів просять враховувати зміни при плануванні маршруту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Реагуючи на ситуацію (та суспільний резонанс щодо цього питання), у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури нагадали, що відповідальність за безпечне функціонування, відновлення та фінансування робіт на мосту Патона - повністю належить територіальній громаді Києва .

Водночас мер столиці Віталій Кличко визнав: реконструкція об'єкту, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, насправді необхідна .

Незабаром у КМДА повідомили, що столичний міст Патона залишається придатним для проїзду, але водії повинні суворо дотримуватися встановлених обмежень :

Посилаючись на результати обстежень експерти повідомили, що у конструкціях цієї споруди зафіксовані:

В лютому 2026 року спеціалісти Національної академії наук України попередили громадян, що залишковий ресурс столичного мосту Патона оцінюється як нульовий .

Насамкінець у КМДА розповіли, що в комунальному підприємстві:

Обмеження руху на мосту Патона в Києві впродовж 11-14 вересня (схема: kyivcity.gov.ua)

Отже, під час ремонту транспорт зможе їхати:

Повідомляється, що заплановані роботи будуть проводити у другій смузі руху .

Мешканцям і гостям Києва пояснили, що впродовж вищезазначеного періоду спеціалісти будуть ремонтувати ділянку мосту :

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту мостом імені Є. О. Патона у столиці частково обмежать:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які дороги й мости запланував відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.

Крім того, ми пояснювали, які зміни для водіїв і пасажирів запровадили в Києві з огляду на регулярні повітряні тривоги.

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