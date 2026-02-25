Металл съела коррозия: ученые бьют тревогу из-за моста Патона в Киеве
Специалисты обеспокоены аварийным состоянием моста Патона в Киеве, который является одной из ключевых артерий столицы. Остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национальной академии наук Украины в Facebook.
Главное:
- Проблема контроля: железнодорожные мосты в Украине проверяют регулярно, тогда как состояние автодорожных сооружений часто не соответствует нормам безопасности.
- Ситуация в столице: некоторые ключевые переправы Киева через Днепр остаются ограниченно работоспособными, а два объекта официально признаны аварийными.
- Технический приговор: остаточный ресурс моста Патона оценивается как нулевой из-за критического разрушения металла.
- Годы бездействия: первое в мире цельносварное автодорожное сооружение имеет официальный статус аварийного еще с 2017 года.
Сколько мостов и путепроводов в Украине
Украинцам рассказали, что ситуацию с безопасностью мостовых сооружений прокомментировал ранее академик НАН Украины и первый вице-президент Академии Вячеслав Богданов (в интервью "Вестнику НАН Украины").
Так, в целом (по данным Украинского института стальных конструкций имени В.Н. Шимановского и Института электросварки имени Е.О. Патона НАН Украины) в Украине эксплуатируют более 28 тысяч мостов и путепроводов.
При этом значительная часть из них - работает с перегрузкой.
"Если железнодорожные мосты находятся под постоянным контролем, то автодорожные и коммунальные сооружения часто не соответствуют современным требованиям безопасности", - сообщили гражданам.
Уточняется также, что "единой системы технического надзора фактически не существует".
Какова ситуация с крупнейшими мостами Киева
Особенно сложная ситуация с мостами, согласно информации НАН, в Киеве.
Так, по результатам проведенных ранее обследований:
- Дарницкий мост - работоспособен;
- Северный мост - ограниченно работоспособен;
- Южный мост - ограниченно работоспособен;
- мост Метро - признан неработоспособным (аварийным);
- мост имени Е.О. Патона - признан неработоспособным (причем статус аварийного он имеет еще с 2017 года).
Подчеркивается, что наибольшее беспокойство специалистов вызывает именно техническое состояние моста имени Е.О. Патона.
Что известно о состоянии моста Патона
Исходя из результатов последних обследований, в конструкциях столичного моста Патона зафиксированы:
- критические коррозионные повреждения несущих элементов - главных и поперечных балок;
- трещины в соединениях поясов и стенок главных балок.
"Фактически металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, прокорродировал уже почти весь", - объяснили украинцам.
Коррозия более 50% поперечного сечения горизонтальной вязи на мосту Патона (фото: facebook.com/NASofUkraine)
При этом главные балки (а их там четыре) пока что "остаются в относительно стабильном состоянии".
"Вероятно, именно это пока позволяет мосту пропускать транспортные потоки, хотя и с ограничениями", - добавили специалисты.
По словам ученых:
- остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой;
- коррозионные процессы - становятся все менее предсказуемыми.
Разрушение поперечной балки на одной из опор моста Патона, по состоянию на 2018 год (фото: facebook.com/NASofUkraine)
Чем важен этот мост и как можно его спасти
"Несмотря на то, что КГГА еще в 2018 году определила "Киевавтодор" заказчиком работ, тендеры на проектирование трижды отменялись (в 2020 и 2021 годах). Пока мост Метро уже начали ремонтировать, мост Патона остается заложником бюрократической волокиты", - сообщили в НАН.
В то же время подчеркивается, что мост имени Е.О. Патона - не только ключевая транспортная артерия между берегами Днепра.
Это также:
- первое в мире цельносварное автодорожное сооружение;
- символ украинской инженерной школы;
- объект исторического наследия, который признан выдающейся сварной конструкцией ХХ века.
Публикация НАН Украины (скриншот: facebook.com/NASofUkraine)
В завершение украинцам рассказали, что в начале 2026 года Национальный комитет Украины по теоретической и прикладной механике обратился к правительству с предложениями по организации и финансированию капитального ремонта моста.
Уточняется, что присоединиться к решению проблемы и оказать экспертную поддержку готовы:
- ученые НАН Украины;
- Институт электросварки имени Е.О. Патона;
- Украинский институт стальных конструкций.
"По мнению специалистов, вопрос восстановления моста уже давно перезрел и требует системного государственного решения", - подытожили в НАН.
