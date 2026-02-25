ua en ru
Металл съела коррозия: ученые бьют тревогу из-за моста Патона в Киеве

Среда 25 февраля 2026 14:54
UA EN RU
Металл съела коррозия: ученые бьют тревогу из-за моста Патона в Киеве Техническое состояние моста Патона вызывает серьезное беспокойство специалистов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Специалисты обеспокоены аварийным состоянием моста Патона в Киеве, который является одной из ключевых артерий столицы. Остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национальной академии наук Украины в Facebook.

Главное:

  • Проблема контроля: железнодорожные мосты в Украине проверяют регулярно, тогда как состояние автодорожных сооружений часто не соответствует нормам безопасности.
  • Ситуация в столице: некоторые ключевые переправы Киева через Днепр остаются ограниченно работоспособными, а два объекта официально признаны аварийными.
  • Технический приговор: остаточный ресурс моста Патона оценивается как нулевой из-за критического разрушения металла.
  • Годы бездействия: первое в мире цельносварное автодорожное сооружение имеет официальный статус аварийного еще с 2017 года.

Сколько мостов и путепроводов в Украине

Украинцам рассказали, что ситуацию с безопасностью мостовых сооружений прокомментировал ранее академик НАН Украины и первый вице-президент Академии Вячеслав Богданов (в интервью "Вестнику НАН Украины").

Так, в целом (по данным Украинского института стальных конструкций имени В.Н. Шимановского и Института электросварки имени Е.О. Патона НАН Украины) в Украине эксплуатируют более 28 тысяч мостов и путепроводов.

При этом значительная часть из них - работает с перегрузкой.

"Если железнодорожные мосты находятся под постоянным контролем, то автодорожные и коммунальные сооружения часто не соответствуют современным требованиям безопасности", - сообщили гражданам.

Уточняется также, что "единой системы технического надзора фактически не существует".

Какова ситуация с крупнейшими мостами Киева

Особенно сложная ситуация с мостами, согласно информации НАН, в Киеве.

Так, по результатам проведенных ранее обследований:

  • Дарницкий мост - работоспособен;
  • Северный мост - ограниченно работоспособен;
  • Южный мост - ограниченно работоспособен;
  • мост Метро - признан неработоспособным (аварийным);
  • мост имени Е.О. Патона - признан неработоспособным (причем статус аварийного он имеет еще с 2017 года).

Подчеркивается, что наибольшее беспокойство специалистов вызывает именно техническое состояние моста имени Е.О. Патона.

Что известно о состоянии моста Патона

Исходя из результатов последних обследований, в конструкциях столичного моста Патона зафиксированы:

  • критические коррозионные повреждения несущих элементов - главных и поперечных балок;
  • трещины в соединениях поясов и стенок главных балок.

"Фактически металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, прокорродировал уже почти весь", - объяснили украинцам.

Металл съела коррозия: ученые бьют тревогу из-за моста Патона в КиевеКоррозия более 50% поперечного сечения горизонтальной вязи на мосту Патона (фото: facebook.com/NASofUkraine)

При этом главные балки (а их там четыре) пока что "остаются в относительно стабильном состоянии".

"Вероятно, именно это пока позволяет мосту пропускать транспортные потоки, хотя и с ограничениями", - добавили специалисты.

По словам ученых:

  • остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой;
  • коррозионные процессы - становятся все менее предсказуемыми.

Металл съела коррозия: ученые бьют тревогу из-за моста Патона в КиевеРазрушение поперечной балки на одной из опор моста Патона, по состоянию на 2018 год (фото: facebook.com/NASofUkraine)

Чем важен этот мост и как можно его спасти

"Несмотря на то, что КГГА еще в 2018 году определила "Киевавтодор" заказчиком работ, тендеры на проектирование трижды отменялись (в 2020 и 2021 годах). Пока мост Метро уже начали ремонтировать, мост Патона остается заложником бюрократической волокиты", - сообщили в НАН.

В то же время подчеркивается, что мост имени Е.О. Патона - не только ключевая транспортная артерия между берегами Днепра.

Это также:

  • первое в мире цельносварное автодорожное сооружение;
  • символ украинской инженерной школы;
  • объект исторического наследия, который признан выдающейся сварной конструкцией ХХ века.

Металл съела коррозия: ученые бьют тревогу из-за моста Патона в КиевеПубликация НАН Украины (скриншот: facebook.com/NASofUkraine)

В завершение украинцам рассказали, что в начале 2026 года Национальный комитет Украины по теоретической и прикладной механике обратился к правительству с предложениями по организации и финансированию капитального ремонта моста.

Уточняется, что присоединиться к решению проблемы и оказать экспертную поддержку готовы:

  • ученые НАН Украины;
  • Институт электросварки имени Е.О. Патона;
  • Украинский институт стальных конструкций.

"По мнению специалистов, вопрос восстановления моста уже давно перезрел и требует системного государственного решения", - подытожили в НАН.

