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В Киеве вступили в силу новые правила при тревогах: как будет работать метро и ТЦ

00:01 10.09.2026 Чт
3 мин
Киев начинает по-новому реагировать на атаки дронов
aimg Иван Носальский
В Киеве вступили в силу новые правила при тревогах: как будет работать метро и ТЦ Иллюстративное фото: в Киеве изменили правила при тревогах (Getty Images)
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В Киеве с сегодняшнего дня внедряют обновленные правила безопасности, сокращают продолжительность комендантского часа и меняют порядок работы городского транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Сокращение комендантского часа и наземный транспорт

Начиная с 10 сентября ночные ограничения в столице действуют по новому графику - с 01:00 до 05:00.

Благодаря сокращению комендантского часа на 60 минут работу общественного транспорта также продлили на один час. В то же время графики для заведений общепита, торгово-развлекательных центров и заведений отдыха оставили без изменений.

Для удобства пассажиров, чьи поезда прибывают с опозданием, во время комендантского часа от Центрального железнодорожного вокзала будут курсировать четыре специальных автобусных маршрута. Также в ночное время сохранено разрешение на проезд транзитного крупногабаритного транспорта, которое действует с 3 сентября.

Обновленный режим работы метро

Движение подземки во время воздушных тревог теперь напрямую зависит от уровня объявленной угрозы:

  • "Зеленая" ветка (Сырецко-Печерская): при "желтом" уровне тревоги курсирует без ограничений через Южный мост. Если объявлен "красный" уровень, поезда будут ездить только на двух раздельных участках: между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Славутич" - "Красный хутор".
  • "Красная" ветка (Святошинско-Броварская): во время опасности функционирует исключительно под землей - от "Академгородка" до "Арсенальной". Для соединения берегов продолжает работать дублирующий автобус № 1М по маршруту от Дворца спорта до "Лесной".

Схема проезда по мостам через Днепр

Для автомобилей и наземного транспорта установили следующие регламенты движения во время уведомлений об опасности:

  • Южный мост: проезд остается открытым, однако вводится 30-минутный технологический перерыв сразу после сигналов тревоги и отбоя. Въезды с улиц Саперно-Слободская и Михаила Бойчука будут блокировать.
  • Подольско-Воскресенский мост также предусматривает 30-минутные технологические паузы после объявления и отмены тревоги и будет работать в реверсном режиме.
  • Другие переправы: мосты Патона, Метро, ​​Северный и Дарницкий работают в обычном режиме.

Ограничения для массовых мероприятий и работа бизнеса

В столице действует временный запрет на проведение любых уличных развлекательных или спортивных мероприятий, а также событий в помещениях, где нет укрытия.

Несмотря на это, бизнес (ТЦ, кафе, сферы услуг) может продолжать работу в условиях "желтого" уровня опасности, если строго соблюдает протоколы безопасности правительства и предоставляет беспрепятственный доступ персоналу и посетителям к укрытиям.

В обычном режиме при "желтой" угрозе будут работать ЦНАПы и социальные учреждения.

Учебные и медицинские учреждения продолжают деятельность по ранее утвержденным правилам.

Отслеживать текущий уровень угрозы киевляне могут в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, такие правила в Киеве ввели из-за того, что россияне начали непрерывно запускать по столице реактивные беспилотники. По этой причине в городе объявляют более 10 тревог в день.

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