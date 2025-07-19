Могут просто упасть. Названы самые аварийные мосты Киева

В Киеве несколько мостов находятся в аварийном состоянии, и ситуация может стать критической уже в ближайшее время.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал преподаватель кафедры городского строительства КНУСА и директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов.

Наибольший риск - мост Патона

По словам эксперта, мост Патона официально признан аварийным. Согласно инженерным отчетам, им вообще нельзя пользоваться, а капитальный ремонт на самом деле означает полное восстановление или даже новое строительство. Однако за многие годы не было сделано ни одного шага, даже не разработана проектная документация.

"Чтобы найти полмиллиарда долларов на ремонт, надо начать с документации. Но даже этого не сделал 'Укравтодор'", - отмечает Беспалов.

В критическом состоянии и мост Метро

Кроме моста Патона, аварийным является также мост Метро. Оба объекта уже давно исчерпали свой срок эксплуатации. По словам Беспалова, основная инфраструктура Киева строилась еще в 1970-х годах, то есть более 50 лет назад.

На грани - Северный мост

Северный мост, который ведет в сторону Троещины, сейчас находится в ограниченно работоспособном состоянии - это так называемый "четвертый" уровень. Но он может быстро перейти в "пятый" - полную неработоспособность. На мосту продолжается лишь средний ремонт, что не решает проблемы.

"Если не начать ремонт, мосты могут просто рухнуть", - предупреждает специалист. Он отмечает, что страна стоит перед выбором: "или мостопад, или немедленное строительство и реконструкция".

Беспалов также вспомнил о неэффективности решений предыдущей власти. Например, реконструкцию развязки перед мостом Патона перед "Евро-2012" якобы "на глаз" придумывал сам тогдашний премьер Азаров.

"К сожалению, у нас часто одобряют абсурдные решения только потому, что это сказал руководитель", - подытожил эксперт.