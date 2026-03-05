Ехать можно, но с ограничениями: власти рассказали о состоянии моста Патона в Киеве
Мост Патона остается пригодным для проезда, однако водители должны строго соблюдать лимиты на вес и полос движения. Свежее техническое совещание специалистов подтвердило ограничения, которые ввели еще в 2020 году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Главное:
- Вердикт специалистов: Эксплуатация моста разрешена, состояние сооружения под постоянным мониторингом.
- Ограничения по весу: Запрещен въезд авто с нагрузкой на ось более 7 тонн, а общая масса единичного авто не должна превышать 17 тонн.
- Полосы движения: Сохраняется неравномерная схема - 2 полосы на левый берег и 3 полосы на правый.
- Крайние полосы закрыты: проезд возле перил моста запрещен, чтобы не увеличивать нагрузку на опоры.
Подробные правила движения
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА совместно с Институтом стальных конструкций имени Шимановского подтвердили, что действующая схема движения является оптимальной для текущего состояния моста.
Основные запреты:
- запрещен въезд транспорта с нагрузкой на ось более 7 тонн;
- максимальная масса единичного транспортного средства - до 17 тонн;
- максимальная масса транспортных средств в колонне - до 10 тонн;
- сохраняется действующая схема организации дорожного движения: с правого берега на левый - 2 полосы, с левого на правый - 3.
Что сделали для поддержания моста
В 2025 году мост прошел техническое обследование. Несмотря на то, что сооружение нуждается в реставрации, в последние годы коммунальщики провели ряд поддерживающих работ:
- усиление перильного ограждения и ремонт гранитных парапетов;
- очистка главных балок и ремонт деформационных швов;
- ямочный ремонт покрытия и герметизацию трещин.
Специалисты КП "Киевавтодормост" продолжают круглосуточный мониторинг, чтобы оперативно реагировать на любые изменения в техническом состоянии конструкций.
Читайте также о том, что на днях в социальных сетях распространяли якобы новые правила проезда по мосту имени Е. О. Патона. Там водителям советовали опускать окна в машине и отстегивать ремни безопасности. Однако в КГГА заявили, что это фейк.
Первым эти "правила" опубликовал глава Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов. Напомним, что за распространение ложной информации в соответствии со статьей 173-1 Кодекса Украины предусмотрен штраф или исправительные работы.
Добавим также, что в Киеве полноценный ремонт дорог начнут после стабилизации погодных условий, поскольку мороз и снег ухудшили состояние покрытия.