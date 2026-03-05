Ехать можно, но с ограничениями: власти рассказали о состоянии моста Патона в Киеве

На мосту действуют ограничения, установленные еще в 2020-м году (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Мост Патона остается пригодным для проезда, однако водители должны строго соблюдать лимиты на вес и полос движения. Свежее техническое совещание специалистов подтвердило ограничения, которые ввели еще в 2020 году.

Главное: Вердикт специалистов: Эксплуатация моста разрешена, состояние сооружения под постоянным мониторингом.

Эксплуатация моста разрешена, состояние сооружения под постоянным мониторингом. Ограничения по весу: Запрещен въезд авто с нагрузкой на ось более 7 тонн, а общая масса единичного авто не должна превышать 17 тонн.

Запрещен въезд авто с нагрузкой на ось более 7 тонн, а общая масса единичного авто не должна превышать 17 тонн. Полосы движения: Сохраняется неравномерная схема - 2 полосы на левый берег и 3 полосы на правый.

Сохраняется неравномерная схема - 2 полосы на левый берег и 3 полосы на правый. Крайние полосы закрыты: проезд возле перил моста запрещен, чтобы не увеличивать нагрузку на опоры. Подробные правила движения Департамент транспортной инфраструктуры КГГА совместно с Институтом стальных конструкций имени Шимановского подтвердили, что действующая схема движения является оптимальной для текущего состояния моста. Основные запреты: запрещен въезд транспорта с нагрузкой на ось более 7 тонн;

максимальная масса единичного транспортного средства - до 17 тонн;

максимальная масса транспортных средств в колонне - до 10 тонн;

сохраняется действующая схема организации дорожного движения: с правого берега на левый - 2 полосы, с левого на правый - 3. Что сделали для поддержания моста В 2025 году мост прошел техническое обследование. Несмотря на то, что сооружение нуждается в реставрации, в последние годы коммунальщики провели ряд поддерживающих работ: усиление перильного ограждения и ремонт гранитных парапетов;

очистка главных балок и ремонт деформационных швов;

ямочный ремонт покрытия и герметизацию трещин. Специалисты КП "Киевавтодормост" продолжают круглосуточный мониторинг, чтобы оперативно реагировать на любые изменения в техническом состоянии конструкций.