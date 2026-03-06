ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

О ямах можно забыть? В "Киевавтодоре" сказали, какие дороги и мосты отремонтируют в этом году

12:56 06.03.2026 Пт
4 мин
Мириться с ограничениями движения некоторым из водителей придется уже сейчас
Ирина Костенко Катерина Гончарова
О ямах можно забыть? В "Киевавтодоре" сказали, какие дороги и мосты отремонтируют в этом году На 2026 год "Киевавтодор" запланировал ряд важных ремонтных работ (фото иллюстративное: Getty Images)

Дороги в Киеве специалисты ремонтируют независимо от сезона. В КК "Киевавтодор" рассказали, какие объекты - путепроводы, шоссе и улицы - в планах на 2026 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой комментарий коммунальной корпорации.

Читайте также: На дорогах яма на яме: почему в Киевской области кладут сейчас "холодный" асфальт и эффективно ли это

Главное:

  • Сезонное "разнообразие": формат работы дорожников зависит, в частности, от температуры воздуха и погодных условий.
  • Квалификация: для повышения качества работ инженеры и линейные работники ДЕУ проходят специальное обучение и тестирование.
  • Срок службы: минимальный срок годности асфальта по нормам - 3 года, поэтому фактически покрытие может держаться без деформаций дольше.
  • Масштабные работы: в планах на 2026 год - капитальный ремонт некоторых ключевых магистралей Киева.
  • Критическая инфраструктура: особое внимание планируют уделить путепроводам возле некоторых столичных станций метро.

Как ремонтируют дороги Киева в холодный период года

"В текущем году по состоянию на сегодня ДЭУ (Дорожно-эксплуатационным управлением по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений, - Ред.) выполнен ремонт дорожного покрытия общим объемом 8269 кв.м.", - рассказали в "Киевавтодоре".

Отмечается, что ремонт осуществляется всеми технологически разрешенными методами для зимнего периода:

  • горячей асфальтобетонной смесью с использованием бункер-термосов;
  • литой асфальтобетонной смесью с использованием термокотлов;
  • холодной асфальтобетонной смесью;
  • с помощью рециклеров (мобильных установок для ямочного ремонта, которые перерабатывают старый асфальт или крошку в горячую асфальтобетонную смесь прямо на месте работы).

Как работают дорожники столицы в теплый период года

В теплый период года дорожники Киева, по информации коммунальной корпорации, проводят работы, необходимые для:

  • обеспечения безопасности дорожного движения всех его участников;
  • продления срока службы покрытия городских улиц.

Речь идет о таких процессах:

  • работы по герметизации трещин покрытия битумной мастикой;
  • ремонт струйно-инъекционным методом;
  • непосредственный ремонт покрытия асфальтобетонными смесями.

"В связи с гармонизацией государственных строительных стандартов со стандартами стран ЕС, в городе Киеве и во всей стране внедряются как новые технологии, так и материалы", - подчеркнули в "Киевавтодоре".

Сколько на самом деле "держится" асфальт на дорогах

Согласно данным коммунальной корпорации, "минимально допустимый срок эксплуатационной пригодности асфальтобетонного покрытия согласно ДБН (государственной строительной норме, - Ред.) В.2.3-4:2015 составляет 3 года".

"В то же время результаты мониторинга объектов капитального ремонта свидетельствуют, что фактический срок службы покрытия - без появления значительных деформаций - может расти до 5-7 лет", - поделились в "Киевавтодоре".

Украинцам рассказали также, что с целью повышения качества выполнения работ "введено ежегодное дополнительное обучение с последующим тестированием главных инженеров и линейных работников ДЭУ".

"Параллельно осуществляется системное обновление технической базы предприятий", - добавили в корпорации.

Какие дороги и мосты отремонтируют в Киеве в этом году

В "Киевавтодоре" поделились также перечнем объектов (по состоянию на сейчас), которые планируют отремонтировать в столице в течение 2026 года:

  • капитальный ремонт путепровода возле станции метро "Осокорки" (по проспекту Николая Бажана);
  • реконструкция путепровода на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена (возле станции метро "Дарница");
  • капитальный ремонт путепровода в составе транспортной развязки на пересечении ул. Миропольской с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена (возле станции метро "Черниговская");
  • капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути участка "Киев - Петровка - Киевская ГЭС" по ул. Полярной;

О ямах можно забыть? В &quot;Киевавтодоре&quot; сказали, какие дороги и мосты отремонтируют в этом годуНа 2026 год в Киеве запланирован ремонт различных участков дорог (инфографика РБК-Украина)

  • капитальный ремонт Харьковского шоссе в Днепровском и Дарницком районах;
  • капитальный ремонт ул. Богатырской в Оболонском районе;
  • капитальный ремонт проспекта Лобановского в Соломенском районе;
  • капитальный ремонт проспекта Свободы - от просп. Правды до просп. Порика;
  • капитальный ремонт улицы Миськой - от просп. Палладина до дороги "Киев - Гостомель";
  • капитальный ремонт улицы Героев Мариуполя с кольцевой развязкой на пересечении с ул. Докии Гуменной в Голосеевском районе;

О ямах можно забыть? В &quot;Киевавтодоре&quot; сказали, какие дороги и мосты отремонтируют в этом году

О ямах можно забыть? В &quot;Киевавтодоре&quot; сказали, какие дороги и мосты отремонтируют в этом годуНе забывают в столице и о пешеходных зонах (инфографика РБК-Украина)

  • капитальный ремонт тротуара по нечетной стороне улицы Героев Обороны - от ул. Выставочной до здания по адресу ул. Героев Обороны, 17 корпус №2.

Напомним, ранее украинское правительство распорядилось начать срочный ремонт автомобильных дорог общего пользования - как только позволят погодные условия.

Тем временем президент Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко сообщили, что ремонт дорог в Украине обойдется в 52 млрд гривен и пройдет в два этапа.

Читайте также, почему ученые бьют тревогу из-за моста Патона в Киеве.

