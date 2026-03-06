О ямах можно забыть? В "Киевавтодоре" сказали, какие дороги и мосты отремонтируют в этом году
Дороги в Киеве специалисты ремонтируют независимо от сезона. В КК "Киевавтодор" рассказали, какие объекты - путепроводы, шоссе и улицы - в планах на 2026 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой комментарий коммунальной корпорации.
Главное:
- Сезонное "разнообразие": формат работы дорожников зависит, в частности, от температуры воздуха и погодных условий.
- Квалификация: для повышения качества работ инженеры и линейные работники ДЕУ проходят специальное обучение и тестирование.
- Срок службы: минимальный срок годности асфальта по нормам - 3 года, поэтому фактически покрытие может держаться без деформаций дольше.
- Масштабные работы: в планах на 2026 год - капитальный ремонт некоторых ключевых магистралей Киева.
- Критическая инфраструктура: особое внимание планируют уделить путепроводам возле некоторых столичных станций метро.
Как ремонтируют дороги Киева в холодный период года
"В текущем году по состоянию на сегодня ДЭУ (Дорожно-эксплуатационным управлением по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений, - Ред.) выполнен ремонт дорожного покрытия общим объемом 8269 кв.м.", - рассказали в "Киевавтодоре".
Отмечается, что ремонт осуществляется всеми технологически разрешенными методами для зимнего периода:
- горячей асфальтобетонной смесью с использованием бункер-термосов;
- литой асфальтобетонной смесью с использованием термокотлов;
- холодной асфальтобетонной смесью;
- с помощью рециклеров (мобильных установок для ямочного ремонта, которые перерабатывают старый асфальт или крошку в горячую асфальтобетонную смесь прямо на месте работы).
Как работают дорожники столицы в теплый период года
В теплый период года дорожники Киева, по информации коммунальной корпорации, проводят работы, необходимые для:
- обеспечения безопасности дорожного движения всех его участников;
- продления срока службы покрытия городских улиц.
Речь идет о таких процессах:
- работы по герметизации трещин покрытия битумной мастикой;
- ремонт струйно-инъекционным методом;
- непосредственный ремонт покрытия асфальтобетонными смесями.
"В связи с гармонизацией государственных строительных стандартов со стандартами стран ЕС, в городе Киеве и во всей стране внедряются как новые технологии, так и материалы", - подчеркнули в "Киевавтодоре".
Сколько на самом деле "держится" асфальт на дорогах
Согласно данным коммунальной корпорации, "минимально допустимый срок эксплуатационной пригодности асфальтобетонного покрытия согласно ДБН (государственной строительной норме, - Ред.) В.2.3-4:2015 составляет 3 года".
"В то же время результаты мониторинга объектов капитального ремонта свидетельствуют, что фактический срок службы покрытия - без появления значительных деформаций - может расти до 5-7 лет", - поделились в "Киевавтодоре".
Украинцам рассказали также, что с целью повышения качества выполнения работ "введено ежегодное дополнительное обучение с последующим тестированием главных инженеров и линейных работников ДЭУ".
"Параллельно осуществляется системное обновление технической базы предприятий", - добавили в корпорации.
Какие дороги и мосты отремонтируют в Киеве в этом году
В "Киевавтодоре" поделились также перечнем объектов (по состоянию на сейчас), которые планируют отремонтировать в столице в течение 2026 года:
- капитальный ремонт путепровода возле станции метро "Осокорки" (по проспекту Николая Бажана);
- реконструкция путепровода на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена (возле станции метро "Дарница");
- капитальный ремонт путепровода в составе транспортной развязки на пересечении ул. Миропольской с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена (возле станции метро "Черниговская");
- капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути участка "Киев - Петровка - Киевская ГЭС" по ул. Полярной;
На 2026 год в Киеве запланирован ремонт различных участков дорог (инфографика РБК-Украина)
- капитальный ремонт Харьковского шоссе в Днепровском и Дарницком районах;
- капитальный ремонт ул. Богатырской в Оболонском районе;
- капитальный ремонт проспекта Лобановского в Соломенском районе;
- капитальный ремонт проспекта Свободы - от просп. Правды до просп. Порика;
- капитальный ремонт улицы Миськой - от просп. Палладина до дороги "Киев - Гостомель";
- капитальный ремонт улицы Героев Мариуполя с кольцевой развязкой на пересечении с ул. Докии Гуменной в Голосеевском районе;
Не забывают в столице и о пешеходных зонах (инфографика РБК-Украина)
- капитальный ремонт тротуара по нечетной стороне улицы Героев Обороны - от ул. Выставочной до здания по адресу ул. Героев Обороны, 17 корпус №2.
Напомним, ранее украинское правительство распорядилось начать срочный ремонт автомобильных дорог общего пользования - как только позволят погодные условия.
Тем временем президент Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко сообщили, что ремонт дорог в Украине обойдется в 52 млрд гривен и пройдет в два этапа.
