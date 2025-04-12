Мир на паузе? Что за неделю произошло в переговорах вокруг Украины

Дональд Трамп как главный мотор переговоров по завершению российско-украинской войны на этой неделе занимался другими задачами. Поэтому дипломатической активности вокруг Украины было не так много, хотя без заметных событий не обошлось.

Путин поговорил со Стивом Уиткоффом, Трамп снова недоволен прогрессом в переговорах, США перегруппировывают войска в Польше, а на "Рамштайне" обещают Украине рекордную помощь. Что все это означает для будущего войны – объясняет РБК-Украина .

Главное:

О чем говорили Путин с Уиткоффом?

Что на самом деле предлагает Кит Келлог по Украине?

Чем не доволен Трамп в вопросе Украины?

Действительно ли США выводят войска из Польши и что с украинским хабом?

Откуда взялись китайцы на фронте?

О чем РФ и США говорили за закрытыми дверями?

Почему Украина пока не подписала соглашение об ископаемых с США?

Почему США не поехали на Рамштайн?

Встреча Виткоффа с Путиным

Вчера, 11 апреля, спецпредставитель Дональда Трампа по России Стив Уиткофф посетил Санкт-Петербург, где встретился с эмиссаром Владимира Путина, Кириллом Дмитриевым, а впоследствии и с самим российским диктатором. Официальной информации об этих переговорах по состоянию на сейчас почти нет - Кремль ограничился коротким сообщением о том, что речь шла об "аспектах украинского урегулирования".

Зато американское издание Axios пишет, что Трамп поставил новый дедлайн по перемирию в Украине - до конца апреля, иначе Россию будут ждать новые санкции. Во время визита Виткоффа в США американский президент написал в соцсети Truth Social о том, что Россия должна "шевелиться" для завершения войны.

Перед поездкой в Россию Уиткофф принимал у себя Кирилла Дмитриева, которого Путин назначил де-факто главным переговорщиком с американцами. По информации Reuters, после встречи с Дмитриевым Виткофф заявил Трампу, что самый быстрый путь к завершению войны - это признание "суверенитета" оккупантов над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями Украины.

Однако по данным издания, против такого подхода выступил уже другой спецпредставитель Трампа - Кит Келлог, который указал, что Украина никогда не откажется от своих территорий.

Впрочем, впоследствии и сам Келлог наделал шума в СМИ, когда предположил в комментарии The Times, что Украина могла бы быть "разделена как Берлин" после Второй мировой: запад Украины контролировали бы британско-французско-украинские войска, часть Левобережья заняли бы украинцы, а ныне оккупированные территории остались бы за россиянами.

Однако впоследствии Келлог обвинил издание в искажении его слов. Как заверил спецпредставитель Трампа, речь шла не о "разделении Украины", а лишь о послевоенных зонах ответственности различных армий. "Я не имел в виду разделение Украины", - написал Келлог в соцсети X.

Заявления есть, действий нет

В общем, на этой неделе главное внимание США было приковано к торговой войне, развязанной против большинства стран мира, а также к переговорам с Ираном. Переговоры с Россией по завершению войны против Украины отошли на второй план, хотя 7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает переговоры с Россией. В то же время он выразил недовольство тем, что Россия и в дальнейшем атакует Украину.

"Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Каждую неделю убивают людей, тысячи молодых людей. И это ужасная вещь, которая никогда не должна была начаться, если бы я был президентом", - заявил Трамп.

10 апреля заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Украина, во время переговоров с Россией не будет принимать никаких ограничений по численности, а также боеготовности своих Вооруженных сил. О соответствующей позиции Украина сообщила и Соединенным Штатам.

На этом фоне США 8 апреля начали передислокацию своих войск и техники из польского аэропорта Ясенка, который с 2022 года служит основным логистическим узлом для военной помощи Украине. Командование Вооруженных сил США в Европе и Африке объяснило, что такие действия являются частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, улучшению уровня поддержки союзников и партнеров, а также повышению эффективности.

Китайские пленные

Украинские военные во время боев в Донецкой области захватили в плен двух китайских граждан, которые воевали на стороне России. "Я думаю, что это важный очень элемент. Я думаю, что США надо больше уделить внимание тому, что происходит сегодня", - прокомментировал это событие президент Украины Владимир Зеленский.

В общем есть информация о 155 китайцах с фамилиями и паспортными данными, которые воюют на территории Украины. "Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного", - сообщил Зеленский.

По его словам, рекрутов вербуют через TikTok и другие китайские социальные сети, где россияне распространяют рекламу. Затем они прибывают в Москву, после медосмотра направляются на 1-2 месяца в учебные центры, получают миграционные карты, карточки, на которые получают деньги.

В связи с этим, МИД Украины вызвало временного поверенного в делах Китая в Киеве (временно исполняющий функции посла - ред.). По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, участие китайских граждан в войне против Украины ставит под сомнение позицию Китая относительно мира и подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совбеза ООН.

Реагируя, Министерство иностранных дел Китая сообщило, что сейчас оно "выясняет ситуацию" с пленными.

США-Россия: обмен любезностями

В турецком Стамбуле 10 апреля состоялись переговоры США и России по восстановлению полноценных контактов. По словам спикера Госдепа Тэмми Брюс, цель переговоров - "попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы двусторонних миссий". Также несмотря на санкции, РФ и США договорились частично восстановить банковские услуги.

Вопрос завершения российской агрессии против Украины не обсуждался. Но по данным Sky News, речь шла о восстановлении прямого авиасообщения между двумя странами. Вместе с тем, Брюс подчеркнула, что полная нормализация отношений между США и Россией может произойти только после того, как война РФ против Украины завершится.

В этот же день Россия и США провели еще один обмен заключенными в Абу-Даби "в знак продолжающегося укрепления доверия между странами".

РФ освободила гражданку США и России Ксению Карелину, которая в прошлом году была приговорена к 12 годам колонии строгого режима. Она была признана в России виновной в измене за пожертвование 50 долларов в пользу украинской благотворительной организации в США. В обмен на это США освободили Артура Петрова, гражданина Германии и России, которого арестовали в 2023 году на Кипре по запросу США за контрабанду микроэлектроники.

Переговоры Украины и США о полезных ископаемых

11 апреля в Вашингтоне состоялись технические консультации по соглашению о полезных ископаемых. С украинской стороны в них участвовали команды министерств юстиции и экономики. Киев также назначил международную юридическую фирму для консультирования по переговорам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 апреля назвал "красные линии" Украины в соглашении с США о полезных ископаемых. "Во-первых, это наша Конституция. Во-вторых - это наше стремление к членству в ЕС и наши европейские обязательства. Также это международное право. Также мы понимаем, что это должно быть партнерское соглашение - с равными условиями для обеих сторон", - сказал Шмыгаль.

По данным источников Reuters, пятничная встреча прошла в "антагонистической" атмосфере из-за слишком больших разногласий в позициях Украины и США. Поэтому, по данным издания, шансов на прорыв в переговорах пока немного.

"Рамштайн" и коалиция решительных в Брюсселе

В Брюсселе 10 апреля состоялась очередная встреча коалиции решительных по подготовке контингента, который может быть размещен в Украине. По ее итогам министр обороны Великобритании Джон Гили заявил о разработке плана поддержки Украины. Он предусматривает следующие цели: обеспечить безопасное небо, море, мир на суше и поддержать украинские вооруженные силы, чтобы "они стали сильнейшим сдерживающим фактором".

По данным РБК-Украина, 5-6 стран согласились прислать своих военных, включая Великобританию, Францию и страны Балтии, заявили, что могут предоставить войска.

Также 11 апреля состоялось заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайновская группа". США все-таки приняли участие в ее работе - глава Пентагона Пит Хегсет присоединился дистанционно. На повестке дня было усиление ПВО Украины, новые поставки вооружений и развитие оборонно-промышленного сотрудничества. Общий объем объявленной партнерами помощи для Украины стал рекордным - более 21 миллиарда евро.

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Таким образом, в целом эта неделя стала продолжением паузы в переговорах по завершению российско-украинской войны, о чем подробно писало РБК-Украина. Впрочем, поездка спецпредставителя Виткоффа в Россию дает основания надеяться, что со следующей недели на дипломатическом треке наконец-то начнется оживление.