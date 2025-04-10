США вызволили из российской тюрьмы женщину, пожертвовавшую 50 долларов для Украины

Россия и США провели еще один обмен заключенными в Абу-Даби в знак продолжающегося укрепления доверия между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Россия освободила Ксению Карелину, гражданку США и России, которая в прошлом году была приговорена к 12 годам колонии строгого режима. Она была признана в России виновной в измене за пожертвование 50 долларов в пользу украинской благотворительной организации в США.

В обмен на это США освободили Артура Петрова, гражданина Германии и России, который был арестован в 2023 году на Кипре по запросу США за контрабанду микроэлектроники.

Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, "американка Ксения Карелина летит домой в Соединенные Штаты". По его словам, она была незаконно задержана Россией более года назад, и президент США Трамп добился ее освобождения.

"Президент США продолжит работать над освобождением ВСЕХ американцев", - цитирует Рубио Sky News.

Абсурдный приговор Карелиной

Напомним, в августе 2024 года российский режим приговорил к 12 годам лишения свободы Ксению Карелину. Прокуроры требовали для Карелиной 15 лет лишения свободы. Ее обвинили в "государственной измене" за донат фонду Razom for Ukraine.

Карелина перечислила 51 доллар на счет фонда, который занимается сбором средств для оказания гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Ксения Карелина родилась в РФ, но в 2012 году эмигрировала в США по программе Work&Study. В 2021 году она получила американское гражданство. До момента ареста она проживала в Лос-Анджелесе.

В 2024 году во время приезда к своей семье, проживающей в Екатеринбурге, Карелину задержала ФСБ. Сразу по прибытии в Россию у нее забрали мобильный телефон, на котором обнаружили упоминание о пожертвовании 2022 года.