"Не нравятся бомбардировки": Трамп заявил о переговорах с РФ об окончании войны

Соединенные Штаты Америки (США) продолжают переговоры с Российской Федерацией (РФ) по завершению войны. Вашингтону не нравятся "бомбардировки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Белого дома Дональда Трампа во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

"Мы говорим с Россией, мы хотели бы, чтобы она прекратила. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Каждую неделю убивают людей, тысячи молодых людей. И это ужасная вещь, которая никогда не должна была начаться, если бы я был президентом", - заявил Трамп.

Участие США в мирных переговорах

Вашингтон сейчас контактирует с Украиной и Россией, чтобы помочь обеим странам завершить полномасштабную войну. В течение последних месяцев в Саудовской Аравии, а также Турции прошел ряд отдельных встреч американской стороны с представителями Украины и России.

В случае с Киевом, с целью давления, Вашингтон приостанавливал военную помощь и обмен разведданными. Впрочем, в сторону России пока только звучали угрозы.

Между тем государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Конгресс уже начал работать над законопроектом о санкциях против России, в связи с чем Москва должна решить, готова ли она к завершению полномасштабной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.