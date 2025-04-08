Будут ли США и Россия обсуждать Украину на переговорах в Стамбуле: ответ Госдепа

США и Россия хотят обсудить на переговорах в Стамбуле работу посольств. Вопрос войны РФ против Украины стороны поднимать не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Тэмми Брюс.

Брюс подтвердила, что американская и российская делегации проведут встречу в Стамбуле уже 10 апреля, чтобы " попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы двусторонних миссий".

"На повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина - абсолютно не на повестке дня. Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе наших посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом", - отметила она.

По словам Брюс, полная нормализация отношений между США и Россией может произойти только после того, как война РФ против Украины завершится.