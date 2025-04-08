Будут ли США и Россия обсуждать Украину на переговорах в Стамбуле: ответ Госдепа
США и Россия хотят обсудить на переговорах в Стамбуле работу посольств. Вопрос войны РФ против Украины стороны поднимать не планируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Тэмми Брюс.
Брюс подтвердила, что американская и российская делегации проведут встречу в Стамбуле уже 10 апреля, чтобы " попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы двусторонних миссий".
"На повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина - абсолютно не на повестке дня. Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе наших посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом", - отметила она.
По словам Брюс, полная нормализация отношений между США и Россией может произойти только после того, как война РФ против Украины завершится.
Переговоры США и России
Напомним, сегодня российские СМИ писали о том, что США и Россия проведут новый раунд переговоров в Стамбуле уже 10 апреля.
Ожидается, что российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер.
В России уточняли, что планируют обсудить с американцами работу дипломатических миссий. Вопрос войны против Украины представители страны-агрессора не упоминали.
Стоит заметить, что предыдущие переговоры между США и Россией проходили в Саудовской Аравии. Тогда главным предметом обсуждений стало перемирие между РФ и Украиной.
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