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Будут ли США и Россия обсуждать Украину на переговорах в Стамбуле: ответ Госдепа

Вашингтон, Вторник 08 апреля 2025 21:58
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Будут ли США и Россия обсуждать Украину на переговорах в Стамбуле: ответ Госдепа Фото: Тэмми Брюс, спикер Госдепа США (x.com/U.S. DepartmentofState)
Автор: Иван Носальский

США и Россия хотят обсудить на переговорах в Стамбуле работу посольств. Вопрос войны РФ против Украины стороны поднимать не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Тэмми Брюс.

Брюс подтвердила, что американская и российская делегации проведут встречу в Стамбуле уже 10 апреля, чтобы " попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы двусторонних миссий".

"На повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина - абсолютно не на повестке дня. Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе наших посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом", - отметила она.

По словам Брюс, полная нормализация отношений между США и Россией может произойти только после того, как война РФ против Украины завершится.

Переговоры США и России

Напомним, сегодня российские СМИ писали о том, что США и Россия проведут новый раунд переговоров в Стамбуле уже 10 апреля.

Ожидается, что российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер.

В России уточняли, что планируют обсудить с американцами работу дипломатических миссий. Вопрос войны против Украины представители страны-агрессора не упоминали.

Стоит заметить, что предыдущие переговоры между США и Россией проходили в Саудовской Аравии. Тогда главным предметом обсуждений стало перемирие между РФ и Украиной.

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