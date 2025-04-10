Шесть стран готовы, две - хотят деталей: появились подробности переговоров по миссии в Украине

Европейские министры обороны провели новые переговоры относительно потенциального развертывания войск в Украине. Уже примерно шесть стран согласились прислать своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP и собственные источники.

Европейские чиновники заявили, что сейчас примерно шесть стран, включая Великобританию, Францию и страны Балтии, заявили, что могут предоставить войска.

Между тем министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс задал ряд уточняющих вопросов относительно отправки войск в Украину.

"Какая потенциальная миссия, какая будет цель, какой мандат? Что мы будем делать при различных сценариях, например, если будет какая-то эскалация в отношении России?" - отметил он.

Министр также отметил, что очень важно "иметь на борту Соединенные Штаты".

"Также должно быть понятно, какой это тип миссии и чего мы требуем от Соединенных Штатов", - добавил он.

Шведский министр Пал Йонсон также заявил, что у Стокгольма есть "ряд вопросов, которые мы должны прояснить", прежде чем брать какие-либо обязательства.

"Полезно, если есть ясность того, что будет предусматривать эта миссия, и что мы делаем - будем ли мы поддерживать мир, сдерживать или успокаивать", - сказал он.

Источники РБК-Украина подтверждают, что действительно уже 5-6 стран рассматривают возможность отправлять войска в Украину, включая Британию и Францию.

Участие Германии было бы стимулом для союзников

По словам собеседника, было бы очень хорошо, если бы к этим странам присоединилась бы также Германия.

"Если бы Германия присоединилась бы, это стало бы серьезным стимулом для многих других стран тоже присоединиться к этой инициативе", - отметил он.

Однако по словам нескольких источников РБК-Украина, привлечение Германии выглядит крайне маловероятным из-за ряда политических причин.

Также собеседник добавил, что несмотря на то, что привлечение США в любом формате к инициативе по отправке контингента было бы максимально полезным, это не означает, что в случае, если Штаты откажутся участвовать, миссия будет отменена.

По словам собеседника, европейские главные "двигатели инициативы" в любом случае решительно настроены.