Небо, море и не только. "Коалиция решительных" назвала четыре цели для сил в Украине
"Коалиция решительных" разработала план поддержки Украины. Он предусматривает четыре цели, в том числе обеспечение безопасного неба.
Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Во время открытия встречи "коалиции решительных" Хили поблагодарил более 200 военных планировщиков из 30 стран, которые работают над возможностью "поставить Украину в максимально сильное положение для защиты ее суверенитета и сдерживания любой дальнейшей российской агрессии".
Министр добавил, что планы коалиции хорошо проработаны, поставлены четкие цели:
- обеспечить безопасное небо;
- обеспечить безопасное море;
- обеспечить мир на суше;
- поддержать украинские вооруженные силы, чтобы " они стали самым сильным сдерживающим фактором".
"Наши силы по обеспечению безопасности Украины будут представлять собой надежный и заслуживающий доверия механизм обеспечения безопасности, чтобы любой мир, достигнутый в результате переговоров, принес то, что обещал президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.), - прочный мир для Украины", - уточнил министр.
Хили заверил, что коалиция "не может поставить под угрозу мир, забыв о войне", поскольку Украине необходима дополнительная поддержка.
"Мы активизируемся. Мы настроены серьезно. Мы посылаем сигнал президенту Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.), министру обороны Умерову (главе Минобороны Украины Рустему Умерову - ред.) и украинскому народу. Мы стоим с вами в борьбе, и мы будем стоять с вами в мире", - добавил он.
Умеров о "коалиции решительных"
Министр обороны Украины Рустем Умеров в свою очередь отметил, что "коалиция решительных" - это новый формат долгосрочной поддержки Украины и безопасности в Европе. В коалицию вошли страны, которые готовы работать для устойчивого и долгосрочного мира.
Также это шаг к модернизации архитектуры безопасности в Европе - адекватный ответ на угрозу со стороны России.
"Коалиция решительных"
Напомним, сегодня в Брюсселе проходит встреча "коалиции решительных". Страны, которые входят в нее, обсуждают возможность отправки своего контингента в Украину.
Пока неизвестно, когда именно в Украину могут отправить иностранных солдат и какой это будет формат.
Только 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что получил первые детали о возможном размещении иностранного контингента в Украине.
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