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ОП очертил "красную линию" в переговорах с Россией, США уже проинформированы

Четверг 10 апреля 2025 15:55
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ОП очертил "красную линию" в переговорах с Россией, США уже проинформированы Фото: Павел Палиса, заместитель главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украина, во время переговоров с Российской Федерацией (РФ) о прекращении огня, не будет принимать никаких ограничений по численности, а также боеготовности своих Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента (ОП) Павла Палису в интервью Reuters.

Как напоминает Reuter, диктатор Владимир Путин заявлял, что для начала мирных переговоров, необходимо чтобы:

  • численность украинской армии была ограничена;
  • Киев отказался от планов вступить в НАТО;
  • Украина вывела своих воинов из четырех областей.

"Это принципиальная позиция Украины - никто, а тем более страна-агрессор Россия, не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы она должна иметь", - заявил Палиса.

О соответствующей позиции Украина сообщила и Штатам.

Заместитель главы ОП отметил, что именно хорошо подготовленная украинская армия, является лучшей гарантией безопасности для страны от повторения российских атак после достижения мирного соглашения.

"Я могу догадываться, чем руководствуется Российская Федерация - возможно, они хотят подготовиться, чтобы облегчить себе жизнь в будущем, но нет. Наша задача - хорошо усвоить уроки (прошлого, - ред.), - добавил он.

Возможны мирные переговоры России и Украины

В прошлом месяце Штаты провели ряд переговоров с делегацией Украины и России. В том же числе Вашингтон предложил 30-дневное прекращение огня. Несмотря на согласие Киева по установлению "режима тишины", Кремль начал выдвигать ряд условий, а в итоге даже отверг мирные инициативы США, поскольку они якобы не решают "проблемы" России.

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, Конгресс США уже начал работать над законопроектом о санкциях против России, в связи с чем Москва должна решить, готова ли она к завершению полномасштабной войны.

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