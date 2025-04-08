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Войска США покидают ключевой хаб помощи Украине в Польше

Вторник 08 апреля 2025 15:08
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Войска США покидают ключевой хаб помощи Украине в Польше Иллюстративное фото: США передислоцируют войска из Ясенки (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты передислоцируют свои войска и технику из польского аэропорта Ясенка, который с 2022 года служит основным логистическим узлом для военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Вооруженных сил США в Европе и Африке.

Как заявили в ведомстве, такой "переход" является частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, улучшению уровня поддержки союзников и партнеров, а также повышению эффективности.

Решение о передислокации войск и техники является результатом многомесячной оценки и планирования, скоординированных с польскими хозяевами и союзниками по НАТО.

При этом заявляется, что работа по оказанию военной помощи Украине через Ясенку будет продолжаться под руководством Польши и НАТО при поддержке оптимизированного военного присутствия США.

"Польша и ее союзники будут поддерживать надежную защитную инфраструктуру вокруг этого критически важного объекта", - сказано в заявлении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину войска США установили временное присутствие в Ясенке. Этот объект не является постоянной польской военной базой, но в течение трех лет используется силами США, НАТО и партнеров для помощи Украине.

Все это время хаб был защищен, в том числе и системами ПВО Patriot.

Логистический хаб в Польше

Ранее мы писали о том, что польский пограничный город Жешув с начала полномасштабной войны в Украине стал логистическим центром и главным хабом для поставок оружия.

С начала его создания уже было осуществлено 5 тысяч перевозок с помощью для Украины от 45 стран. Объект находится под охраной военных.

В частности, в конце декабря 2024 года в Генштабе ВС Польши рассказали, что в Жешуве развернули системы противовоздушной обороны NASAMS и истребители F-35 для защиты логистического центра помощи Украине.

Перед тем сообщалось, что союзники по НАТО решили перебросить в Польшу больше средств ПВО для защиты логистического хаба в Жешуве, через который в Украину идет военная помощь.

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