Участие китайцев в войне против Украины: МИД вызвал главу дипмиссии КНР
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Сибига подчеркнул, что Украина решительно осуждает привлечение Россией граждан Китая к войне, а также их участие в боевых действиях.
"Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений", - добавил он.
По словам министра, участие китайских граждан в войне против Украины ставит под сомнение позицию Китая о мире и подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совбеза ООН.
ВСУ взяли в плен китайцев
Напомним, сегодня, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские воины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Это произошло в Донецкой области.
По словам президента, китайцев, которые воюют против Украины, на самом деле намного больше.
Позже он уточнил, что украинские защитники вступили в бой с шестью китайскими военными, только двое из них попали в плен.
Зеленский отметил, что таким образом еще одна страна "военно поддерживает" вторжение России в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.