Участие китайцев в войне против Украины: МИД вызвал главу дипмиссии КНР

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Сибига подчеркнул, что Украина решительно осуждает привлечение Россией граждан Китая к войне, а также их участие в боевых действиях.

"Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений", - добавил он.

По словам министра, участие китайских граждан в войне против Украины ставит под сомнение позицию Китая о мире и подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совбеза ООН.