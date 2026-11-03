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Снова будет историческая лекция. Зеленский отреагировал на идею звонка Путину

17:50 03.11.2026 Вт
3 мин
aimg Елена Бджола
Снова будет историческая лекция. Зеленский отреагировал на идею звонка Путину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Телефонные звонки российскому диктатору Владимиру Путину бесперспективны. Это будет очередная историческая лекция, а не шаги по прекращению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге в Берлине, передает Офис президента.

Зеленский не пригласит Путина

На вопрос, готов ли он пригласить в Киев для мирных переговоров Путина, Зеленский ответил негативно.

"Смотрите, мы не приглашаем Путина в Киев. Во-первых, в 2022 году они пришли к нам без приглашения. Но нет смысла приглашать Путина в Киев, потому что они не приедут. Приглашать для того, чтобы они не приехали - это деструктивно", - говорит президент.

Он отметил, что так же деструктивно его приглашение российской стороной в Москву.

"Это просто плевок в лицо всему миру, который хочет, чтобы война закончилась. Поэтому никто не будет поддерживать поездки в Москву. Понятно почему", - уточнил Зеленский.

Звонок российскому диктатору

Зеленский также выступил против телефонных переговоров с российским диктатором

"Говорить по телефону? Россия, безусловно, будет использовать это как возможность больше не встречаться. И мы понимаем эту игру. Она бесперспективна" , - говорит он.

По мнению президента, это будет очень официальный, сухой телефонный разговор, во время которого будет очередная историческая лекция от Путина, а не реальные шаги для окончания войны.

"Об этом нужно не просто говорить - нужно встречаться, договариваться и доказывать, в чем эта сторона неправа, ведь она является агрессором. Если мы хотим закончить войну, мы должны встречаться и сделать первый шаг - прекращение огня", - резюмировал Зеленский.

"Лекция" для Норвегии и Финляндии

Ранее РБК-Украина писало, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонный разговор с Путиным. Одной из главных тем стали мирные переговоры для прекращения войны против Украины.

По информации FT, разговор принял несколько неожиданное направление. Три источника сказали, что вместо обсуждения вопросов мира и урегулирования кризисов Путин почти всю беседу посвятил якобы лекциям "средневековой славянской истории".

Однако Стере категорически отрицает эту версию и просит журналистов исправить статью. По его словам, Путин во время разговора попросил дать ему возможность изложить свою версию и в этой связи рассказал историю с 2014 года до настоящего времени.

Между тем, газета Financial Times заявила, что издание никаких изменений вносить в свою статью не будет.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина должна обсудить и гарантии безопасности на будущих мирных переговорах в Абу-Даби.

Также стало известно, что Украина обращалась к РФ с предложением продления и расширения режима тишины после гуманитарной миссии в Олешках. А в ответ получила массированный удар по всей стране.

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Снова будет историческая лекция. Зеленский отреагировал на идею звонка Путину
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