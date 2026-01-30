ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский публично пригласил Путина в Киев: пусть приезжает, если решится

Пятница 30 января 2026 10:09
UA EN RU
Зеленский публично пригласил Путина в Киев: пусть приезжает, если решится Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. При этом он публично пригласил главу Кремля в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с журналистами.

"Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина хочет конструктивно договориться о реальном окончании войны, а также о встрече, которая может стать результативной.

"Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву. Понятно, что происходит", - отметил президент.

Зеленский в очередной раз повторил, что Украина серьезно относится к необходимости закончить войну. Поэтому подходит любой реальный формат встречи на уровне лидеров.

"Не знаю, какой она принесет результат. Но по крайней мере точно больший чем то, что происходит сегодня. Конечно, мы всегда выступаем за то, чтобы были и европейцы в процессе. Но я не уверен, что другие обе стороны будут поддерживать такой формат именно для встречи лидеров. Не по гарантиям безопасности, например, а именно по особо сложным вопросам", - добавил президент.

По словам главы государства, он готов на любой формат по окончанию войны, который сработает.

"Но в Москве и в Беларуси это просто невозможно и абсолютно понятно почему - потому что это государства, одно из которых является агрессором, которое начало и ведет войну против нас, убивает нас, а другая страна является ее партнером в этих действиях", - отметил Зеленский.

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, после переговоров делегаций Украины России и США в Абу-Даби Соединенные Штаты не исключили, что уже в ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Тем временем в Кремле снова предложили Зеленскому встретиться с Путиным в Москве. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что страна-агрессор выдвигает два ключевых условия для проведения такой встречи.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ рассматривает только Москву для встречи Путина с Зеленским. По его словам, рассуждения о другом месте для переговоров неуместны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Мирные переговоры Война в Украине Встреча Зеленского и Путина
Новости
Зеленский публично пригласил Путина в Киев: пусть приезжает, если решится
Зеленский публично пригласил Путина в Киев: пусть приезжает, если решится
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве