Переговоры только в Москве? У Путина сделали циничное заявление о встрече с Зеленским

Россия, Четверг 29 января 2026 15:23
UA EN RU
Переговоры только в Москве? У Путина сделали циничное заявление о встрече с Зеленским Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ рассматривает только Москву для встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Россия пока говорит о переговорах с Зеленским в Москве, рассуждения о другом месте для переговоров неуместны", - сказал Песков.

Спикер Кремля добавил, что пока ответ от президента Украины на повторное приглашение в Москву не поступал.

Переговоры Зеленского и Путина

Напомним, в Кремле снова предложили Владимиру Зеленскому встретиться с Владимиром Путиным в Москве. Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что страна-агрессор выдвигает два ключевых условия для проведения такой встречи.

В России подобные заявления о встрече лидеров двух стран звучат не впервые. При этом россияне постоянно выдвигают требования для ее проведения.

В частности, в мае 2025 года Дмитрий Песков сообщал, что такая встреча возможна только как "итог конкретных договоренностей" между сторонами.

Кроме того, в августе прошлого года Песков говорил, что Путин якобы не возражает против встречи с Зеленским, однако требует, чтобы она была "хорошо подготовлена" и завершилась подписанием мирного соглашения.

При этом в сентябре прошлого года сам диктатор заявил, что "не исключает" встречи с президентом Украины, однако отметил, что для этого Зеленский должен приехать в Москву.

РБК-Украина ранее писало, что Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал готовность к переговорам, в частности в формате трехсторонней встречи, однако отвергал условия, которые предлагал российский диктатор.

Отметим, уже 1 февраля в Абу-Даби состоится следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине. В США заявили, что их спецпредставителей не будет, а встреча состоится только между Украиной и РФ.

